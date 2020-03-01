В Белгороде прошел фестиваль «Открытая Росгвардия»

Второй этап международного культурно-спортивного фестиваля «Открытая Росгвардия» Центрального округа Росгвардии прошел на площадке НИУ «БелГУ» в преддверии празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Предваряла фестиваль масштабная выставка, которая развернулась на университетской площади. Гостям и жителям города продемонстрировали используемую в работе Росгвардии спецтехнику и вооружение. Увидели белгородцы фотовыставки «Росгвардия – хранители спокойствия» и «Герои среди нас». Специалисты вневедомственный охраны рассказали о способах постановки имущества под охрану и консультировали всех желающих по вопросам поступления на службу в Росгвардию. Представители Центра лицензионно-разрешительной работы разъяснили вопросы, связанные с оборотом оружия и частной охранной деятельностью.

Открывая фестиваль, начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Дмитрий Мещерин подчеркнул:

- Важнейшей целью фестиваля является патриотическое воспитание нашей молодёжи. Молодое поколение должно знать и помнить героические страницы своей истории, знать о подвигах советского и российского солдата. Военнослужащие и сотрудники нашего Управления твердо стоят на защите целостности государства, находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом, выполняют воинский и служебный долг, зачастую с риском для жизни. Верные своему призванию и присяге, они являются надежной опорой государства и равняются на славные традиции Российского государства.

Дмитрий Мещерин вручил финалистам регионального этапа дипломы победителей. Также с заслуженными наградами победителей поздравили секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин и руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами правоохранительными учреждениями Белгородской метрополии настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоирей Виктор Кравец.

Завершился фестиваль концертом ансамбля песни и пляски Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (руководитель подполковник Александр Мещеряков).

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Отметим, что в течение нескольких месяцев в территориальном Управлении Росгвардии проходили отборочные туры, включавшие в себя творческий, спортивный и профессиональные блоки, а так же конкурс среди представителей средств массовой информации и институтов гражданского общества «Росгвардия. Актуально». Победители данных этапов представят область в финале фестиваля Центрального округа войск национальной гвардии РФ. Он состоится 21 марта в Москве на территории спортивного комплекса «Лужники».