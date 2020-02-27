«Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций лизинговой компании

В процессе формирования книги заявок объем спроса более чем в 1,5 раза превысил предложение. Это позволило снизить первоначальный маркетируемый ориентир и установить ставку купонов по облигациям в размере 6,95% годовых (соответствует доходности 7,07% годовых).

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК был проявлен со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, а также со стороны физических лиц.

Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

- ГТЛК продолжает расширять свое предложение на облигационном рынке, тестируя все более длинные сроки, а значительный спрос со стороны различных категорий инвесторов подтверждает устойчивый интерес к эмитенту и его высокому кредитному качеству», – прокомментировал сделку старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Константин Церазов.

Организаторами размещения облигаций ПАО «ГТЛК» также выступили АО "Газпромбанк", ПАО "Московский Кредитный Банк", АО "ВТБ Капитал", АО "БК Регион".