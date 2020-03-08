«Макияж под камуфляж» примерила на себя белгородская «Комсомолка»

Весьма необычным способом сотрудники Росгвардии поздравили с наступающим Международным женским днем женскую часть коллектива региональных средств массовой информации и подшефных кадетов. Представительницы прекрасной половины газеты «Комсомольская правда», «Знамя», радио России-Белгород и кадеты ВПК «Патриот» имени Геннадия Мишенина» окунулись в трудовые будни спецназа Росгвардии, посетив базу спецподразделения. Пресс-тур носил название «Макияж под камуфляж». И, забегая наперед, отметим, оправдал свое название на все 100%.

Сначала гостей познакомили с историей отряда, продемонстрировали экипировку и вооружение спецназа, а затем девушкам-журналистам и кадетам пришлось на себе испытать тяготы нелегкой работы элитного спецподразделения. Участники познакомились с элементами маскировки в лесистой местности, ориентированием на местности, оказанием первой медицинской помощи раненому. А после росгвардейцы провели для журналистов «спецкурс выживания» в экстремальных условиях.

Пожелания счастья, добра, любви, а также цветы из рук офицеров СОБРа стали приятным сюрпризом. А сам пресс-тур — незабываемым подарком от ведомства в канун праздника 8 Марта.