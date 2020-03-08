Губернатор Белгородской области обещает контролировать ситуацию с коронавирусом

Сегодня, 8 марта, стало известно о первом случае заболевания коранавирусом в Белгородской области. Как сообщила глава Роспотребнадзора по Белгородской области, одна из жительниц Белгорода госпитализирована многопрофильную больницу Москвы. Глава региона Евгений Савченко на своей странице в соцсети заверил, что будет лично контролировать ситуацию с заболеванием и призвал жителей области не поддаваться эмоциям.

Известно, что заболевшая коранавирусом проживает в Москве, а в Белгород она приехала к родственникам на несколько дней. Женщина недавно вернулась из Италии, после чего у нее появились симптомы острой вирусной инфекции. Она обратилась за помощью к медикам и ее стразу госпитализировали. Лабораторные исследования подтвердили наличие у нее инфекции.

Евгений Савченко написал: «Девушка определена на лечение в столице, у нее легкая степень заболевания. Оперативно выявлены все, с кем она контактировала. Ее родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет».

Губернатор также сообщил, что за последние два месяца в Белгородской области под наблюдением находилось 88 человек, которые прибыли из стран, где фиксировались случаи коронавируса. Ни у кого из них коронавирус не выявлен, никто не заболел.

В России уже зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии, 14 — у граждан России. Все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.

Напомним, что в декабре прошлого года власти Киталя сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Экспертами было предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Коронавирус — это патоген, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных. Китайский коранавирус передается от человека к человеку. На сегодняшний день вирусом заразились более 105 тысяч человек. Заболевание уже унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.