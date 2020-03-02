2020-03-02T18:29:28+03:00
Общество

Белгород зажигает огни «Парада звезд 80-х»!

Проект объединил лучших вокалистов российской эстрады
Ирина ТАРАСОВА
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Белгород зажигает огни «Парада звезд 80-х»! Фото организатора проекта "Парад звезд 80-х".Белгород зажигает огни «Парада звезд 80-х»! Фото организатора проекта "Парад звезд 80-х".
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9 марта в ДК «Энергомаш» состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, этот проект объединил лучших вокалистов российской эстрады, которые не только без изъянов поют в живую, но и мастерски владеют словом. А слушая любимые мелодии в их исполнении, проживаешь целую жизнь... Когда звучит, к примеру, композиция «Странная женщина», где в каждой нотке зрители узнают себя, многие в зале порою не сдерживают слез...

В концерте «Парад звезд 80-х» примут участие: легенда, любимец миллионов Михаил Муромов, Ольга Зарубина, экс-солист группы «Мираж» Светлана Разина, экс-солист ансамбля «Песняры» Михаил Долотов.

Прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «На теплоходе музыка играет», «Разлучница-разлука», «Музыка нас связала», «Новый герой», «Наступает ночь», «Яблоки на снегу», «Странная женщина», «Ариадна», «Вологда», «Беловежская пуща», «Наши любимые» и многие другие.

Одним словом, 9 марта каждого, кто придет на «Парад звезд 80-х», ожидает встреча с юностью, молодостью, волшебная и незабываемая атмосфера праздника. Это торжество настоящей живой музыки просто нельзя, невозможно пропустить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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