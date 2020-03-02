В Белгороде свое мастерство на суд жюри представил 41 юный музыкант

1 марта в рамках IX Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья» состоялся очный тур II всероссийского открытого фестиваля-конкурса одаренных детей BelgorodMusicFest Competition 2020. 41 юный музыкант от 7 до 17 лет из Белгородской области, Москвы, Воронежа, Республики Беларусь и Луганской Народной Республики представили свое мастерство на суд компетентного жюри в номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Классическая гитара».

Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.

Решение принимало жюри в составе: арт-директора BelgorodMusicFest, виолончелиста Борислава Струлева; генерального директора Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени Петра Чайковского, заслуженного работника культуры РФ Андрея Щербака; художественного руководителя Белгородской государственной филармонии, главного дирижера оркестра русских народных инструментов, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова; кларнетиста (США-Израиль) Александра Фитерштейна; художественного руководителя камерного оркестра Mezzo Music помощника концертмейстера симфонического оркестра Натальи Боровик.

Юные лауреаты получили возможность выступить с профессиональными оркестрами Белгородской государственной филармонии в течение сезона, а также специальные призы от членов жюри. Четыре лауреата получили сертификаты на участие в ХI Международном юношеском конкурсе имени Петра Чайковского. Кроме того, победители приглашены для участия в мастер-классах в Москве и Израиле.

Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.

Организаторами открытого фестиваля-конкурса одаренных детей BelgorodMusicFest Competition 2020 выступили управление культуры Белгородской области, Фонд развития классического музыкального искусства в Белгородской области, ООО «МК «АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС».