«Ростелеком» поддержал региональный чемпионат профессионального мастерства

В мероприятии участвовали более 180 школьников, студентов и молодых специалистов из 33 учреждений среднего профессионального образования, трёх вузов и восьми школ региона. Победители получили призы и памятные подарки от «Ростелекома». Кроме того, представители провайдера приняли участие и в деловой части чемпионата, посвященной вопросам создания цифровой образовательной среды. В ее рамках представители провайдера активно общались с молодежью, едлились знаниями и отвечали на вопросы.

Директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Карманов поговорил со студентами Белгородского индустриального колледжа о цифровой экономике. Будущее - за автоматизацией производства, кроссканальными коммуникациями, искусственным интеллектом и виртуальным пространством, - уверен спикер.

А заместитель технического директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Утенин принял участие в круглом столе «Организация процесса обучения с использованием цифровых технологий»:

- Как национальный оператор связи, мы хорошо понимаем, какие специальности и компетенции наиболее востребованы в нашей отрасли. Именно поэтому «Ростелеком» плотно сотрудничает с образовательными учреждениями в вопросах организации учебного процесса. Многие наши сотрудники даже преподают специальные дисциплины. Кроме того, мы регулярно берем на практику студентов, закрепляем за ними самых опытных наставников. Кандидаты, показавшие себя с лучшей стороны, получают работу в компании. Несомненно, участие, а тем более победа, в чемпионате «Молодые профессионалы» может стать одним из первых шагов к работе мечты. Этот конкурс дает возможность молодежи проявить себя в профессиональной сфере, а предприятиям региона — обратить внимание на будущих специалистов, - отметил Алексей Утенин.

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К слову, в качестве экспертов состязания выступили более 250 представителей образовательных учреждений, организаций сферы здравоохранения, общественного питания, предприятий сельскохозяйственной отрасли. За соблюдением правил проведения чемпионата следили и 9 сертифицированных экспертов из Орла, Москвы, Воронежа, Красноярска, Челябинска, Великого Новгорода и Екатеринбурга.

Напомним, победители регионального этапа войдут в состав сборной Белгородчины. Ей предстоят отборочные соревнования Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2020, запланированного к проведению в Кемеровской области в июле.