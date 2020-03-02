В Белгородской государственной филармонии состоялось открытие главного музыкального события года

В минувшую субботу в Белгородской государственной филармонии состоялось открытия главного музыкального события года - IX Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья». Масштабный концерт с участием симфонического оркестра Белгородской филармонии под управлением лауреата международного конкурса дирижеров имени Светланова Дмитрия Филатова и камерного оркестра Mezzo Music (художественный руководитель Наталья Боровик) состоял из трех отделений. И в каждом из них зрители смогли услышать звезд мирового уровня.

С приветственным словом к белгородцам со сцены филармонии обратилась ее директор Светлана Боруха, а также заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области Константин Курганский. В зрительном зале присутствовали высокие гости, в том числе митрополит Белгородский и Старооскольский Ириней. Открытию фестиваля предшествовала выставка четы художников с мировым именем Валеры и Наташи Черкашиных.

Играет маэстро Борислав Струлев.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На сцене - Александр Фитерштейн.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Открыл фестиваль вдохновитель и организатор фестиваля маэстро Борислав Струлев, погрузив белгородского зрителя в атмосферу чарующей музыки Эрнеста Блоха. Рапсодия «Соломон» для виолончели с оркестром была написана композитором в 1916 году. И вот спустя столетие белгородский зритель смог услышать эту божественную музыку. А затем на сцену вышел профессор консерватории Пибоди университета Джона Хопкинса, изральско-американский кларнетист Александр Фитерштейн. Он выступал как солист с такими известными коллективами, как камерный оркестр Святого Павла, Белградский филармонический оркестр, Чешский, Израильский, Венский камерные оркестры и многими другими. И вот – встреча с белгородцами.

На сцене - японский дуэт "HIDExHIDE".Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во втором отделении программы свое мастерство зрителям дарил аутентичный дуэт «HIDExHIDE» - необычный творческий союз японских музыкантов, которые познакомили белгородцев с традиционными японскими инструментами сямисэна и сякухати. Музыканты в 21 раз приезжают в Россию. И каждый их концерт сопровождается большим успехом. И в этот раз исполнение традиционной японской народной музыки покорило зрителей. И уж совершенно необычно звучали в исполнении японских музыкантов известные всем мелодии Микаэла Таравердиева их фильмов «Ирония судьбы» и «17 мгновения весны»…

Играет и поет Хесус Леон.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В третьем отделении концерта зал буквально взорвало выступление известного мексиканско-австрийского тенора Хесуса Леона. Певец, который пел на известнейших мировых сценах, охотно дарил белгородцам свое искусство. И каждое его исполнение сопровождали бурные овации ошеломленного зрителя. Даже в фойе первого этажа, уже после концерта, белгородцы, увидев шествующего Хесуса Леона, остановились, словно по приказу, чтобы еще раз наградить маэстро бурными аплодисментами.

И, конечно, все время на сцене царствовал арт директор фестиваля виолончелист-виртуоз Борислав Струлев.

Среди восхищенных зрителей - кларнетист Александр Фитерштейн.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Фестиваль стартовал. 4 марта IX Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья» перенесет белгородцев в театральную атмосферу Парижа…

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