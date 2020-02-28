2020-02-29T17:26:58+03:00
Общество

ВТБ обеспечил платежи в первом в России тематическом парке развлечений

Изначально банк поддержал идею его строительства кредитом в 37 миллиардов рублей сроком на 7 лет
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк обеспечил также и возможность онлайн-покупки билетов в новый парк с волшебным названием «Остров Мечты» еще до официального его открытия. В настоящее время приобрести их посетители могут на официальном сайте парка, а также в билетных кассах и билетоматах. Кроме того, картой любого банка можно расплатиться и во всех детских магазинах мерчендайзинга, доступны и бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

- «Остров Мечты» стал первым парком развлечений, которому ВТБ предоставил проектное финансирование. Уверен, что этот масштабный объект будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Москвы. Парк и сопутствующая инфраструктура станут новым знаковым местом проведения досуга для москвичей, расширят зеленые зоны Москвы и существенно улучшат социальную инфраструктуру города, - подчеркнул Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ».

– Это целый культурно-развлекательный кластер, где каждый сможет отдохнуть и найти развлечение по душе: покататься на аттракционах, сходить в кино или на концерт, заняться шоппингом, спортом или просто отправиться на прогулку. Мы реализовали масштабный социально значимый проект, который станет одной из популярных столичных достопримечательностей, что поспособствует увеличению туристических потоков в Москву на 16%. Мы ожидаем, что тематический парк смогут посетить до 7,5 миллионов человек, а весь комплекс «Остров Мечты» сможет принять до 50 миллионов визитов в год, - сказал Амиран Муцоев, председатель совета директоров ХК «Остров Мечты».

Реализация этого масштабного проекта идет на территории 100 га, где раньше находился заброшенный парк «60-летия Октября». Теперь здесь появился целый город развлечений, крытая часть которого составляет 300 тысяч квадратных метров. В тематическом парке посетители смогут найти более 35 разнообразных развлечений, в том числе 27 экстремальных, семейных и детских аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.

Первая очередь парка уже открылась для посетителей. В ходе второй очереди проекта на территории будут построены современный 4-звездочный отель, детская яхтенная школа, круизный порт и концертный зал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В школу не ходил, целыми днями пел в подъезде» - рассказывают соседи мальчика Миши. Того, который попросил помощи у Путина
Конечно, ребенку с бабулей лучше. Но для этого ему надо исправиться и слушаться старших. Учиться, делать уроки. Ничего этого в семье не было [видео]
Новости 24
Белгородским потребителям газа следует не забывать убирать заслонки дымоходов
ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой
Через Белгородскую таможню пытались переправить 14 килограмм натуральных волос
Представитель Белгородской области принял участие во втором этапе конкурса «Песни Победы»
Семья из Старого Оскола признана самой крепкой в Белгородской области
Транспортные полицейские и железнодорожники отвечали целый час на вопросы белгородцев
Белгородец убил односельчанку на кладбище, а затем ограбил
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке
Работники белгородской почты спасли тонущего рыбака
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Белгородка выплатила штраф в 40 раз превышающий сумму взятки
В Белгородском государственном университете Росгвардия продемонстрирует вооружение и технику
В Белгороде скорректировали схему движения на «умном» перекрестке
«Вальс» маленького трактора сняли на видео в Белгороде
В Белгородской области друг сына украл у женщины два золотых кольца
Жители Белгородской области стали реже разводиться
В Белгородской области задержали дачных воров
Белгородскую сирень представили в северной столице России
В Белгородской области грузовик врезался в лековушку
В Белгородской области пенсионер устроил аварию с двумя пострадавшими
Белгородская транспортная прокуратура выявила трещины и выбоины на платформах
Белгородские автоинспекторы спасли двух дальнобойщиков
Официальный сайт ВТБ Лизинг - в числе лидеров Рунета
«Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи
В Черноземье пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа
В Белгороде из частного сектора бесплатно вывезут ветки
В белгороде вор-сладкоежка украл из магазина 20 коробок конфет
В Белгородской области энергетики присоединили к сетям «Ивушку» и «Пчелку»