ВТБ обеспечил платежи в первом в России тематическом парке развлечений

Банк обеспечил также и возможность онлайн-покупки билетов в новый парк с волшебным названием «Остров Мечты» еще до официального его открытия. В настоящее время приобрести их посетители могут на официальном сайте парка, а также в билетных кассах и билетоматах. Кроме того, картой любого банка можно расплатиться и во всех детских магазинах мерчендайзинга, доступны и бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

- «Остров Мечты» стал первым парком развлечений, которому ВТБ предоставил проектное финансирование. Уверен, что этот масштабный объект будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Москвы. Парк и сопутствующая инфраструктура станут новым знаковым местом проведения досуга для москвичей, расширят зеленые зоны Москвы и существенно улучшат социальную инфраструктуру города, - подчеркнул Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ».

– Это целый культурно-развлекательный кластер, где каждый сможет отдохнуть и найти развлечение по душе: покататься на аттракционах, сходить в кино или на концерт, заняться шоппингом, спортом или просто отправиться на прогулку. Мы реализовали масштабный социально значимый проект, который станет одной из популярных столичных достопримечательностей, что поспособствует увеличению туристических потоков в Москву на 16%. Мы ожидаем, что тематический парк смогут посетить до 7,5 миллионов человек, а весь комплекс «Остров Мечты» сможет принять до 50 миллионов визитов в год, - сказал Амиран Муцоев, председатель совета директоров ХК «Остров Мечты».

Реализация этого масштабного проекта идет на территории 100 га, где раньше находился заброшенный парк «60-летия Октября». Теперь здесь появился целый город развлечений, крытая часть которого составляет 300 тысяч квадратных метров. В тематическом парке посетители смогут найти более 35 разнообразных развлечений, в том числе 27 экстремальных, семейных и детских аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.

Первая очередь парка уже открылась для посетителей. В ходе второй очереди проекта на территории будут построены современный 4-звездочный отель, детская яхтенная школа, круизный порт и концертный зал.