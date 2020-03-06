Вся семья майора полиции Инны Потаповой носит погоны

Начальник отделения делопроизводства и режима Управления Росгвардии по Белгородской области майор полиции Инна Потапова в Росгвардию попала не случайно. В 1993 году начала службу в ВС РФ, в войсках ВВС и ПВО с рядового. Затем была служба в милиции. Прошла переаттестацию в полицию. Медленно, но уверенно поднималась по служебной лестнице. Работа нравилась, гордилась тем, что она, женщина, служит Отчизне. Сегодня вся семья Инны Потаповой носит погоны, чем особенно гордится Инна Владимировна. Она рассказывает:

- В 2016 году, когда образовалась Росгвардия, мне предложили организовать работу отделения делопроизводства и режима. Я согласилась, мне было интересно создать что-то новое с нуля, с первого документа. (Делопроизводство – это деятельность, обеспечивающая создание официальных документов, и организацию работы с ними. Основная задача – ведение делопроизводствам, т.е прием, передача, регистрация и распределение документов). Проще сказать – это важная составляющая часть всей работы управления. Ведь именно эта служба решает вопросы документационного обеспечения, на нее возложено осуществление контроля за исполнением принятых управленческих решений, ведет работу с обращениями граждан и защиту государственной тайны. Работники этого подразделения проводят повседневную кропотливую, незаметную для повседневного взгляда работу. Корректность и внимательность, терпимость и уважение ко всем, соблюдение норм профессиональной этики, добросовестное исполнение своих должностных обязанностей – это главные качества человека, который работает с документами.

В подчинении у меня военнослужащие. Это милые и веселые девушки, в тоже время надежные и ответственные работники. Они также, как и я, работают с первого дня образования Управления Росгвардии по Белгородской области. Каждая по своему личность и профессионал в своем направлении деятельности.

За три года работы мое отделение (с гордостью говорю мое, потому, что это мое детище) заняло 1 место среди подразделений делопроизводства и режима по Центральному округу войск национальной гвардии Российской Федерации.

Моя семья и родные мужа родом из Белгородской области, из Старого Оскола. Но в жизни мне посчастливилось пожить в разных уголках России, и на Крайнем Севере и в Оренбурге, Москве. В 2011 году вернулись в Белгород. Сейчас вся моя семья работает на благо Белгородчины.

Фото из архива Инны Потаповой.

Семья у меня уникальна. Тем, что все мы в погонах разных силовых структур: муж Сергей Петрович служит в МЧС России, старший сын Сергей – в МО РФ в войсках Воздушно-Космических сил (ВКС РФ). Младший сын Роман – сейчас не в погонах, но в свое время долг перед Родиной выполнил с честью и достоинством. В 2018 году 9 мая в День Победы на параде в Белгороде в составе знаменной группы нес флаг Российской Федерации. Невестка Анастасия - тоже в погонах, служит в УМВД России по Белгороду. Главное, что нас всех объединяет – это то, что все мы патриоты нашей Отчизны. Горжусь и люблю каждого.

У меня есть и 2 замечательных внука Даниил и Кирилл. Они – огромная моя радость, а общение с ними – настоящее наслаждение. Как говорят, стать бабушкой – это возможность испытать чувство безвозмездной любви и преданности, забывая при этом о возрасте. И я думаю, что это действительно так.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с праздником Весны, с Международным женским днем 8 марта! Пожелать крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, женского счастья, бесконечной любви, веры в свои силы, радости, добра и конечно мира над головой!