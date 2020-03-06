Белгород зажигает огни «Парада звезд 80-х»!

9 марта в ДК «Энергомаш» состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, этот проект объединил лучших вокалистов российской эстрады, которые не только без изъянов поют в живую, но и мастерски владеют словом. Прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «На теплоходе музыка играет», «Разлучница-Разлука», «Музыка нас связала», «Новый герой», «Наступает ночь», «Яблоки на снегу», «Странная женщина», «Ариадна», «Вологда», «Беловежская пуща», «Наши любимые» и многие другие.

Слушая любимые мелодии в исполнении любимца миллионов Михаила Муромова, Ольги Зарубиной, экс-солистки группы «Мираж» Светланы Разиной, экс-солиста ансамбля «Песняры» под управлением Борткевича Михаила Долотова, проживаешь целую жизнь... К примеру, когда звучит композиция «Странная женщина», где в каждой нотке зрители узнают себя, многие в зале, порою, не сдерживают слез...

Одним словом, 9 марта всех пришедших на концерт, ждет сказка! Волшебная и незабываемая! Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить!

«Парад звезд 80-х» состоится 9 марта в ДК «Энергомаш».