2020-03-05T16:32:00+03:00
Спорт

Белгород поборется за звание беговой столицы страны

31 мая во всероссийской акции «Забег.РФ» примет активное участие команда администрации города во главе с мэром
Ирина ТАРАСОВА
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Фото из группы "Агрегатор спортивных событий PULSE" ВКонтакте.Фото из группы "Агрегатор спортивных событий PULSE" ВКонтакте.
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31 мая Белгород присоединится к всероссийской акции «Забег.РФ». Праздник спорта пройдет вместе с полумарафоном «Пульс». И, как подчеркнул спортивный директор движения «Пульс» Максим Марченко, по итогам всероссийской акции будет определена беговая спортивная столица России. Он призвал всех горожан поддержать Белгород в борьбе за звание беговой столицы. Пример подаст команда администрации города, которую возглавит мэр Юрий Галдун.

О программе запланирована спортивного праздника его организаторы рассказали журналистам на встрече, которая прошла в рамках проекта «Городская МедиаСреда». Так, 31 мая в 9 часов в 85 субъектах Российской Федерации одновременно на старт выйдут более 150 тысяч участников. Внесет свою лепту и Белгород, который планирует привлечь к участию в акции «Забег.РФ» более одной тысячи любителей спорта. Спортсмены пробегут по маршруту: набережная реки Везелка, Соборная площадь, Свято-Троицкий бульвар. Предусмотрены дистанции в 5, 10 и 21 километр. Также в парке Победы будет оборудован 1 условный километр для детей в возрасте от 4 лет. Пробежать его малыши смогут вместе с родителями.

Для того, чтобы стать участником забега, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте движения «Пульс» и заплатить организационный сбор. Все участники получат футболки с логотипом забега и медали финишера на всех дистанциях. 10% от каждого взносов уйдут в копилку людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото из группы "Агрегатор спортивных событий PULSE" ВКонтакте.

Фото из группы "Агрегатор спортивных событий PULSE" ВКонтакте.

Особо приветствуется коллективное участие. За звание одной из самых массовых команд поборется команда от администрации Белгорода. Заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту Наталья Тонких подчеркнула, что и в прошлом году их команда была одной из самых представительных, а мэр Юрий Галдун собирается принять участие в забеге и в этом году. Впервые на старт выйдут люди с ограниченными возможностями здоровья. На дистанции в 1 километр будет бежать паралимпиец Андрей Кожемякин.

Победителей ждут награды – дипломы и призы от организаторов полумарафона. Каждый житель может внести свою лепту в борьбу Белгорода за звание беговой столицы РФ. Среди критериев, по которым будут выбирать спортивную столицу, - число количества участников. И, конечно, приветствуется активная поддержка горожан, которая поможет сделать праздник спорта незабываемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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