2020-02-28T18:48:48+03:00
Общество

Свыше 18,5 тысяч ЛЭП и трансформаторных подстанций не имеют собственника

«Россети» призывают власти на местах активнее передавать компании бесхозяйные энергообъекты
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Глава «Россетей» Павел Ливинский в рамках рабочего визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании.

- Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей, — заявил Ливинский.

По его словам, бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника.

- Группа компаний «Россети» готова брать их на баланс и активно занимается этой работой, — сказал Ливинский.

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