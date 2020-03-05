2020-03-05T13:00:59+03:00
Общество

Белгородская почта отправила открытки международного фестиваля BelgorodMusicFest в разные уголки земного шара

Из стен филармонии открытки отправили ректор института искусств и культуры Сергей Курганский, студентки из Бразилии, члены Союза журналистов и другие гости фестиваля
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская почта отправила открытки международного фестиваля BelgorodMusicFest в разные уголки земного шара. Фото группы "Белгородская филармония" ВКонтакте.Белгородская почта отправила открытки международного фестиваля BelgorodMusicFest в разные уголки земного шара. Фото группы "Белгородская филармония" ВКонтакте.
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Услугами импровизированного почтового отделения в стенах филармонии воспользовались ректор Белгородского государственного института искусств и культуры Сергей Курганский, студентки белгородского вуза из Бразилии, члены «Союза журналистов Белгородской области» и другие гости фестиваля.

Самая популярная открытка международного фестиваля BelgorodMusicFest – интерактивная, с эффектом дополненной реальности, с изображением Борислава Струлева и Эмира Кустурицы. Ее белгородцы отправляли не только близким и друзьям, но и себе на память.

«Мы с моей коллегой Ириной Марковой решили отправить открытки сами себе. Для меня это уже традиция. Все началось с путешествия по городам Таиланда и Малайзии, - рассказывает белгородка Любовь Бабушкина. – Я специально в отпуске искала отделение почты, чтобы отправить карточки с местными достопримечательностями и красивыми пейзажами».

Белгородская почта отправила открытки международного фестиваля BelgorodMusicFest в разные уголки земного шара. Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.

Белгородская почта отправила открытки международного фестиваля BelgorodMusicFest в разные уголки земного шара. Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.

Чтобы сохранить памятную дату, белгородская почта предложила гостям поставить на фестивальных открытках памятный оттиск специального почтового штемпеля «Посткроссинг. Привет из Белгорода». Каждый гость воспользовался редкой возможностью и поставил отметку на почтовых карточках.

В день закрытия фестиваля, 7 марта, импровизированное отделение почты вновь будет работать в фойе белгородской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Белгородская почта отправила открытки международного фестиваля BelgorodMusicFest в разные уголки земного шара
Из стен филармонии открытки отправили ректор института искусств и культуры Сергей Курганский, студентки из Бразилии, члены Союза журналистов и другие гости фестиваля
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