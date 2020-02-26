2020-02-26T11:45:26+03:00
Общество

Impact Hub Moscow и «Ростелеком» помогут социальным предпринимателям запустить бизнес за три месяца с нуля

Учреждена специальная номинация «Интернет для лучшего мира» для ИТ-проектов в сфере социального предпринимательства в рамках инкубационной программы 90 days challenge
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Цель инициативы, которую реализует Центр поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub Moscow, — помочь социальным предпринимателям ускорить путь развития проекта от идеи до первых продаж.

Принять участие в программе могут российские проекты, которые находятся на стадии идеи или ранней реализации и соответствуют теме одного из направлений бизнес-инкубатора:

- интернет для лучшего мира (для ИТ-проектов в сфере социального предпринимательства);

- инклюзия без границ (для проектов в сфере инклюзии);

- WEACT (поддержка женского социального предпринимательства);

- творческий бизнес со смыслом (для проектов в сфере креативной экономики с социальным вкладом).

Кандидаты, которые успешно пройдут конкурсный отбор, смогут принять участие в инкубационной программе бесплатно. Заявки принимаются до 7 апреля 2020 года включительно на сайте 90dch.ru.

Программа 90 days challenge стартует 1 июля и включает в себя двухдневный вводный семинар, работу с куратором — опытным предпринимателем, практические вебинары, индивидуальные консультации экспертов, финальную питч-сессию, возможность выиграть образовательную поездку в Европу и грант на дальнейшее развитие, а также поддержку наставника после завершения программы.

Сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая:

«В основе методологии 90 days challenge — самые результативные и зарекомендовавшие себя практики нашего пятилетнего опыта проведения программ ускоренного развития для социального бизнеса. 71% участников акселераторов и инкубаторов Impact Hub Moscow продолжают развивать свои социальные проекты после выпуска. Сфера социального предпринимательства в России растет, расширяется тематика проектов. Мы учитывали эти факторы при разработке программы инкубатора, сделав ее более персонализированной. В 90 days challenge каждый участник сможет получить релевантные навыки и менторскую поддержку, ускорить воплощение идеи в жизнь».

Заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Юлиана Соколенко:

«Организации и проекты в социальной сфере все больше используют интернет-технологии для решения актуальных проблем как на локальном, так и глобальном уровне. Задача специальной премии “Интернет для лучшего мира” в рамках инкубатора 90 days challenge — помочь социальным предпринимателям вывести их решения на новый уровень, эффективнее использовать ресурсы для привлечения сторонников и масштабировать свою деятельность.

Бизнес-инкубатор 90 days challenge также поддерживают «Молодежный бизнес России», Фонд им. Фридриха Эберта, Центр РНО, Accenture.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Новости 24
В Белгородской области пассажир с бутылкой напал на таксиста
За прошедшие сутки в Белгородской области произошло 3 пожара
В Белгороде из-за ремонта отключат электричество
В Белгороде иномарка врезалась в столб
В детском саду Белгорода у воспитанников нашли норовирус
На Лебединском ГОКе - новый земснаряд
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Магия цифр: в Старооскольском почтамте создали специальную открытку к особенной дате
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
Белгородцу предъявлено обвинение в убийстве
Онкопатруль проверит работников горно-обогатительного комбината Старого Оскола
В Белгородской области проверят систему оповещения
Непогода в Белгородской области показала свой крутой характер
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Белгородские судебные приставы почтили память великомученика Феодора Стратилата
В Ивнянском районе Белгородчины открылась школа после капремонта