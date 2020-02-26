2020-02-26T11:25:03+03:00
Общество

«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR

Провайдер разработал и внедрил систему совместно с дочерней компанией «Айкумен ИБС»
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Одноименное мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно – в любом месте, где есть интернет. К разработке собственной ИТ-системы поиска кандидатов (ATS) в «Ростелекоме» приступили в 2018 году. Главная задача проекта — создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала, как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тысяч человек.

Основные возможности системы IQHR:

- гибкая настройка под существующие бизнес-процессы;

- настраиваемые цепочки согласования заявок и офферов, отслеживание статусов и сроков;

- создание и ведение единой базы кандидатов, в которую импортируются данные из почты и с собственного сайта, с популярных сайтов поиска работы, из социальных сетей и профильных групп;

- учет полной истории взаимодействия с кандидатами, включая отзывы специалистов HR-блока;

- удобный интерфейс коммуникации с кандидатами;

- работа с вакансиями, интеграция с почтой и календарями, аналитика и отчетность;

- гибкие ролевая модель и политики разграничения прав доступа;

- возможность интеграции с корпоративными ИТ-системами.

- Ранее в группе «Ростелеком» использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведется подбор персонала для «Ростелекома» и его дочерних компаний, - поделилась старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Галина Рысакова.

Система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба.

- Наше решение IQHR охватывает полный цикл процесса поиска нужного сотрудника – начиная с заведения заявки на подбор и заканчивая предложением о работе. Все операции прозрачны для участников на всех этапах. В системе формируется уникальная база данных, анализ которой поможет дальнейшему развитию IQHR. Наша разработка способна стать надежным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников, - отметила руководитель проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Светлана Родионова.

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