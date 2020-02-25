ВТБ Пенсионный фонд увеличивает средства клиентов

По итогам сбалансированного инвестиционного портфеля за пять лет, доходность составила 49,56% - это превышает накопленную инфляцию за тот же период более чем на 18,5%. В рамках консервативного портфеля доходность составила 28,06%, что больше инфляции на 11,99%.

За 2019 год Фонд увеличил счета клиентов в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля на 8,16%. В рамках консервативного портфеля – на 5,54%.

- Мы фиксируем возрастающий интерес к нашим программам НПО в том числе и потому, что инвестиционная политика фонда позволяет начислять доход даже в условиях нестабильности финансовых рынков. ВТБ Пенсионный фонд уверенно показывает высокую эффективность. За последние десять лет начисленная накопленная доходность составила 103,57%, за тот же период мы обогнали инфляцию на 12,22%. Именно такую результативность ценят наши клиенты и те, кто рассматривает нас как будущих партнеров, – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, входящего в состав группы Банк ВТБ (ПАО).

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы фонда превышают 260 миллиардов рублей. В настоящее время более 2,7 миллиона человек выбрали его для формирования своей будущей пенсии.