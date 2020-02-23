Белгородцы вышли в полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

Это уже второй региональный полуфинал проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Участники конкурса представят свои проекты в сфере туризма, лучшие из которых получат поддержку и будут реализованы в регионах. К слову, с момента старта мероприятия в ноябре прошлого года, на суд экспертов было подано 21 905 заявок.

На полуфинал под названием «Прогулка за пряником» приглашены 130 участников из 22 городов, в их числе и 4 представителя Белгородчины. Пока имена всех их организаторы держат в секрете. Известно, что в течение двух дней конкурсанты будут решать индивидуальные и групповые задания, представлять проекты, участвовать в обучающих мероприятиях. Кроме того, запланированы флешмобы, интеллектуальные игры, экскурсии и многое другое.

В церемонии открытия полуфинала примут участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, гендиректор «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.

Среди экспертов заявлены руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин; руководитель направления по работе с партнерами «Россия – страна возможностей» Антон Сериков; исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков; председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина; ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин; председатель Общественного объединения пассажиров Илья Зотов; основатель первого акселератора проектов туриндустрии «ТурАкселератор» Александра Бобрецова; автор-методист, координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова; победитель Всемирного конкурса лучшего консьержа Яна Ендриховская; путешественник, ведущий телепроекта "Поедем, поедим!" Джон Уоррен и другие.

Что касается схемы конкурса, то с февраля по апрель полуфиналы проходят в девяти регионах страны. Позже их победители поборются в общероссийском финале за 50 призовых мест.

Искренне желаем удачи белгородским участникам!