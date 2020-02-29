Белгород в ожидании IX Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья»

Сегодня, 29 февраля, всего через несколько часов, в Белгородской государственной филармонии открывается IX Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья». Накануне, 28 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля. Ее участниками стали: директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха; арт-директор BelgorodMusicFest, виолончелист Борислав Струлев; ансамбль HIDEхHIDE (Япония); Александр Фитерштейн (кларнет, США); Хесус Леон (тенор, Мексика-Австрия); Валера и Наташа Черкашины (художники, Россия-США).

Вместе с художниками Валерой и Наташей Черкашиными.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Главное музыкальное событие годы будет проводить с 29 февраля по 7 марта. Откроет же 9-й по счету фестиваль BelgorodMusicFest 2020 концерт с участием симфонического оркестра Белгородской филармонии под управлением Дмитрия Филатова – лауреата международного конкурса дирижеров имени Светланова и камерного оркестра Mezzo Music (художественный руководитель Наталья Боровик).

Борислав Струлев, Александр Фитерштейн и Хесус Леон.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы смогут насладиться выступлением мировых звезд – на сцену филармонии выйдет известный мексиканский тенор, который ныне живет в Вене, Хесус Леон. Еще один именитый гость фестиваль – кларнетист Александр Фитерштейн, который выступал как солист с камерными оркестром Святого Павла, Белградским филармоническим оркестром, Чешским камерными оркестром, Симфоническим оркестром Датского радио, Израильским и Венским камерными оркестрами и другими известнейшими коллективами мира. Также белгородцы услышат аутентичный японский дуэт HIDEхHIDE – необычный творческий союз молодых музыкантов, которые сыграют на традиционных японских инструментах.

Борислав Струлев и японский дуэт HIDEхHIDE.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Участники пресс-конференции подчеркивали, что рады выступить перед белгородцами и возможности принять участие в фестивале. И с нетерпением ждут встречи со зрителем.

На пресс-конференции подчеркивалось, что сегодня в 12.00 двери филармонии откроются для всех желающих. Белгородцы смогут познакомиться с творчеством художников Валеры и Наташи Черкашиных, которые вчера предложили участникам пресс-конференции стать действующими лицами перфоманса «Арт-музыка» прямо в стенах филармонии. Необычные работы Валеры и Наташи Черкашиных можно будет увидеть до 16.00.

Звезды мировой сцены в сценах белгородской филармонии.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как подчеркнула на пресс-конференции директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха, фестиваль в буквальном смысле распахнул двери филармонии. И те, кому не посчастливилось приобрести билеты на концерты в дни фестиваля, смогут побывать на репетициях, увидеть много нового и интересного, что приготовили музыканты, художники, кинематографисты и многие другие,которых объединил фестиваль в своем стремлении порадовать белгородцев высоким искусством. Двери филармонии открыты для всех с 12 до 16 часов каждый день в дни проведения IX Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья». Добро пожаловать!