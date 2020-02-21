2020-02-21T19:28:07+03:00
Общество

Белгородские энергетики рассказали будущим водителям грузовых автомобилей о правилах организации работ вблизи ЛЭП

Подобные занятия специалисты организуют регулярно, главная цель — предотвратить гибель людей в результате неосторожного обращения с электричеством
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Очередное обучающее занятие по предотвращению электротравматизма провели специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» для курсантов Белгородской автошколы ДОСААФ России. Будущие обладатели водительских удостоверений категории С (грузовые автомобили) узнали об основных причинах поражения электрическим током, «напряжении шага» и способах выхода из опасной зоны, правилах поведения внутри автомобиля, попавшего в зону поражения электрическим током.

- Если спецтехника задела провода, водителю, чтобы сохранить жизнь, нельзя покидать салон, - пояснила ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Марина Парамонова. - Человек в безопасности, пока находится в автомобиле. Сохраняя спокойствие, следует связаться с энергетиками по круглосуточному телефону 13-50 для обесточивания линии. Если началось возгорание и требуется срочно покинуть салон, необходимо выпрыгнуть так, чтобы приземлиться одновременно на обе ноги, а затем «гусиным» шагом, не отрывая ступни от земли и друг от друга, уйти из опасной зоны на 8-10 метров. Во время прыжка важно исключить одновременное касание корпуса машины и земли.

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Марина Парамонова подчеркнула, что крупногабаритному транспорту категорически запрещено передвигаться по автотрассе с поднятым кузовом — водитель может зацепить пересекающую дорогу линию электропередачи и попасть под напряжение. При необходимости провода ВЛ могут быть подняты на нужную высоту. Для этого следует обратиться в ближайший район электрических сетей Белгородэнерго. Кроме того, смертельно опасно в непосредственной близости от ЛЭП проводить погрузо-разгрузочные, строительные и другие работы.

- Большинство несчастных случаев, связанных с электротравмированием, происходит по вине самих пострадавших. Одна из причин — несоблюдение правил безопасности, - отметила ведущий инженер.

По мнению курсанта Белгородской автошколы ДОСААФ РоссииДмитрия Литвинова, подобные занятия очень полезны – любой профессиональный водитель должен знать, как вести себя в экстремальной ситуации, но лучше никогда не ставить свою жизнь под угрозу.

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