2020-02-20T17:35:22+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции проводит дополнительную эмиссию паев

В срок до 10 марта пройдет второй раунд эмиссии паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ВТБ Капитал – Рентный доход»
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Фонд был сформирован в конце 2019 года и уже стоимость чистых активов под его управлением составляет 2 миллиарда рублей. В рамках допэмиссии планируется привлечь еще порядка 1 миллиарда.

После ее окончания будут совершены сделки по покупке ликвидных объектов офисной и складской недвижимости. Правилами фонда предусмотрена возможность ежеквартальной выплаты пайщикам дохода, сформированного за счёт рентных платежей. Ориентир по его ставке – 10% годовых.

В течение пяти лет планируется продать объекты недвижимости и распределить средства среди пайщиков. С учетом потенциала роста капитализации объектов доходность может составить 13-15% годовых.

ВТБ Капитал Инвестиции будет осуществляет контроль всего процесса реализации проекта. Компания будет проводить выбор объектов недвижимости, постоянный мониторинг финансового состояния, продажу, а также все административные и операционные функции, в том числе связанные с юридическим сопровождением сделок, оформлением договоров, реализацией объектов недвижимости, выбором компании, занимающейся технической эксплуатацией.

Возврат инвестиций прежде всего обеспечен стоимостью объектов недвижимости, приобретаемых фондом, и заключенными долгосрочными договорами аренды. Подбор качественных объектов обеспечивает востребованность площадей и соответствующий уровень рентного дохода, и, как следствие, сохранение и рост стоимости объектов.

- Для удобства наших клиентов мы стараемся предложить им самую широкую линейку инвестиционных продуктов. Инвестиции в недвижимость являются сегодня достаточно востребованными: потенциальная доходность по таким инструментам выше ставок по вкладам, при этом они не столь подвержены волатильности на рынках, как акции и облигации. Данный фонд является очень эффективным инструментом диверсификации инвестиционного портфеля. Мы видим сейчас спрос на такие продукты, - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами, входящего в группу «Банк ВТБ» (ПАО).

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