2020-02-20T17:27:09+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил 30 миллиардов рублей быстрых переводов

Это объем входящих и исходящих операций, прошедших через банк с момента запуска Системы быстрых платежей
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Банк является активным участником СБП, занимая треть от общего объема переводов. Большую часть операций – свыше 60% – занимают входящие платежи. Чаще всего в ВТБ переводят клиенты АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Промсвязьбанк».

В настоящее время доля ВТБ превышает 35% от общего оборота операций по системе. Ежемесячный темп прироста платежей составляет 30%. К настоящему моменту 385 тысяч уникальных клиентов ВТБ в рамках сервиса совершили более 3,7 миллиона переводов. Средний размер исходящего составляет 6 тысяч рублей, входящего – 11 тысяч. Значительную долю переводов – порядка 60% – составляют платежи на сумму до 3000 рублей.

В течение первого квартала текущего года ВТБ сохраняет для своих клиентов бесплатный тариф за переводы в рамках СБП, что повышает доступность и привлекательность платежного сервиса для клиентов.

- Сервис быстрых платежей становится все более заметной альтернативой P2P-переводам, общий оборот входящих и исходящих платежей в целом по системе, по данным ЦБ РФ, уже достигает 80 миллиардов рублей. ВТБ является крупнейшим игроком в рамках данного проекта: мы занимаем треть от общего объема всех переводов, ежемесячно к сервису подключается 65 тысяч наших уникальных клиентов. Все чаще они совершают операции на небольшую сумму, что доказывает востребованность СБП для повседневных платежей. Уверен, что 2020 год станет прорывным для этого проекта в России, – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

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