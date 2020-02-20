2020-02-20T15:48:54+03:00
Общество

Tele2 поможет белгородцам выбрать правильные подарки

Компания в преддверии гендерных праздников запускает проект «Правильные подарки»
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Клиенты компании узнают идеи удачных сюрпризов от популярных белгородских блогеров и лидеров мнений, а также смогут получить полезные подарки для себя и близких в интерактивной игре.

Следуя стратегии lifestyle enabler, Tele2 поддерживает абонентов и запускает проект «Правильные подарки», который поможет белгородцам сократить время на поиск презентов и предоставит возможность выиграть выгодное предложение и реальные призы, чтобы поздравить близких и коллег с Днем защитника Отечества и Международным женским днем.

В рамках проекта известные в Белгороде блогеры и лидеры мнений поделятся своими историями, связанными с полученными подарками, а также расскажут о том, что они хотели бы получить в этом году. Кроме того, Tele2 проведет опрос среди всех читателей сетевого издания FONAR.TV, чтобы узнать, каким презентам отдают предпочтение горожане.

Оператор не только ведет борьбу с ненужными и банальными подарками и предлагает взять на вооружение интересные идеи, но и готовит для своих абонентов приятный сюрприз. С 20 февраля начинает работу интерактивная игра «Ловите полезные подарки»*, за победу в которой каждый клиент компании может получить призы и специальные предложения. Игра поддерживается большинством операционных систем и доступна в мобильной версии. Для получения подарков достаточно просто обратиться в любой салон связи Tele2.

Помимо прочего, клиенты, которые в качестве подарков предпочитают гаджеты, всегда могут приобрести в салонах оператора актуальные и популярные модели смартфонов и дополнить покупку аксессуарами, совместимыми устройствами или оптимальным тарифом.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«В канун праздников зачастую нам бывает сложно выбрать подарки родным, друзьям и коллегам, особенно если времени осталось совсем немного. Tele2 поддерживает стремление дарить полезные презенты и предлагает своим абонентам поздравить близких функциональными подарками по выгодным ценам – и, конечно, не забывать порадовать себя. Читайте истории популярных белгородцев, вдохновляйтесь идеями, побеждайте в интерактивной онлайн-игре и приходите в фирменные салоны Tele2, чтобы забрать призы».

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*Информация об организаторе акции,правилах ее проведения, количестве подарков по результатам мероприятия,сроках месте и порядке их получения на gifts.tele2.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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