2020-02-20T18:58:47+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы за год взыскали почти 5 миллиардов рублей

Итоги работы приставов в 2019 году обсудили на пресс-конференции
Ирина ТАРАСОВА
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Итоги работы приставов в 2019 году обсудили на пресс-конференции. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Итоги работы приставов в 2019 году обсудили на пресс-конференции. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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20 февраля на площадке пресс-центра информационного агентства "Интерфакс-Центр" прошла пресс-конференция руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области — главного судебного пристава Белгородской области Дениса Казанова.

В ходе пресс-конференции Денис Казанов рассказал об итогах работы регионального ведомства в 2019 году, а также ответил на вопросы журналистов, касающиеся работы белгородских судебных приставов.

Первая тема, которая была затронутая на пресс-конференции — это принудительное взыскание задолженности по исполнительным производствам. Белгородскими судебными приставами за 2019 год взыскано более 4 миллиардов 911 миллионов рублей. В пользу физических лиц было взыскано 779 миллионов 720 тысяч рублей, в пользу юридических лиц — более 2 миллиардов 603 миллионов рублей. Взыскано и перечислено в бюджеты различных уровней 1 миллиард 388 миллионов. рублей фискальных платежей.

Денис Казанов отметил, что в 2019 году уменьшилось количество возбужденных исполнительных производств на 49 169. Во-первых судебные приставы-исполнители более активно стали применять меры как «электронного», так и «классического» исполнения. Во-вторых, проводимая в прошлом году работа по разъяснению законодательства об исполнительном производстве, порядка применения мер принудительного исполнения, а также популяризация электронных сервисов ФССП России способствовали тому, что граждане стали более внимательно относиться к своим финансовым обязанностям и оплачивать их, без участия службы судебных приставов.

На пресс-конференции журналисты подняли тему реализации арестованного имущества.

Денис Казанов расскащал:

- В результате реализации арестованного имущества, взыскателями получено по исполнительным производствам порядка 83 миллионов рублей. Также им передано в счет погашения долга нереализованное в принудительном порядке имущество на сумму более 137 миллионов рублей.

Главный судебный пристав Белгородской области разъяснил, что арестованное имущество стоимостью свыше 500 тысяч рублей передается в МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях на принудительную реализацию через торги. А имущество стоимостью до 500 тысяч рублей передается в поверенную организацию для реализации на комиссионных началах.

Еще один вопрос, озвученный на пресс-конференции — обеспечение установленного порядка деятельности судов Белгородской области. В результате организации пропускного режима пресечены попытки проноса в зданиях судов 1213 запрещенных предметов, среди которых 1 единица огнестрельного оружия, 20 единиц газового и травматического оружия, 151 единица боеприпасов, 7 электрошоковых устройств, 1034 единиц иных предметов, представляющих опасность для работников и посетителей судов. В отношении граждан, нарушивших установленные правила в суде составлен 391 административный протокол по ст. 17.3 КоАП РФ. Из них 5 протоколов касаются граждан, которые пытались, не обращая внимание на предупреждения судебных приставов по ОУПДС, пронести в суд предметы, представляющие опасность.

Денис Казанов обратил внимание журналистов, что судебными приставами по ОУПДС задержано и передано в органы внутренних дел 120 лиц, находившихся в розыске, из них 5 лиц, которые разыскивались за совершение тяжких преступлений.

На пресс-конференции обсуждали возможности информационных сервисов Федеральной службы судебных приставов. Журналистов заинтересовал электронный сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства», который позволяет оперативно решать вопросы, связанные с участием в исполнительном производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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