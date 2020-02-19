В Белгороде состоится благотворительная акция ВТБ «Мир без слез»

С момента запуска проекта - в 2003 году - более 100 детских больниц в 53 регионах России получили финансовую помощь от банка ВТБ. Целью программы является развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны. Средства, предусмотренные бюджетом банка, имеют целевое назначение - приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. В приоритете больницы с наибольшим потоком пациентов, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

Первая в этом году акция благотворительной программы ВТБ «Мир без слез» прошла 19 февраля в московской Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского. Одним из приоритетов проекта является улучшение качества диагностики и предупреждения детских заболеваний, поэтому в рамках очередного этапа программы будет приобретена аппаратура для рентгенологического и эндоскопического отделений детского стационара.

В 2020 году акции «Мир без слез» пройдут в 25 медицинских учреждениях. Из них 4 находятся в Москве, остальные 21 - в регионах. Городами проведения акции станут Калуга, Липецк, Курган, Великий Новгород, Иркутск, Ханты-Мансийск, Якутск, Тамбов, Темрюк, Тула, Набережные Челны, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Находка, Санкт-Петербург, Уфа, Тольятти, Пермь, Киров и Владикавказ. В Белгороде мероприятие состоится в июне.

- Поддержка российского здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной деятельности банка ВТБ, которая осуществляется в рамках программы «Здоровая страна». Цель «Мира без слез» - сделать медицинские услуги максимально качественными и доступными для детей по всей России. Ежегодно банк расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. В 2020 году акция впервые состоится в городе Биробиджан Еврейской Автономной области», — рассказывает Александр Ерофеев, вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

Акции благотворительной программы банка в течение года будут проводиться в разных городах, а завершатся в декабре в Москве - по традиции последней больницей, принимающей «Мир без слез», станет Детская городская клиническая больница святого Владимира.