2020-02-19T14:22:11+03:00
Общество

Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Бизнес-лидер объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в регионе Георгис Ягубов вновь готов ответить на вопросы читателей.

Речь пойдет о планах дальнейшего развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Белгородской области, о тенденциях рынка кредитования малого и среднего бизнеса, об общей стратегии работы с предпринимателями, о новых и выгодных продуктах для этого сегмента клиентов банка. Кроме того, ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей региона.

С 19 по 25 февраля пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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