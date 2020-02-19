Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

Бизнес-лидер объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в регионе Георгис Ягубов вновь готов ответить на вопросы читателей.

Речь пойдет о планах дальнейшего развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Белгородской области, о тенденциях рынка кредитования малого и среднего бизнеса, об общей стратегии работы с предпринимателями, о новых и выгодных продуктах для этого сегмента клиентов банка. Кроме того, ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей региона.

С 19 по 25 февраля пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.