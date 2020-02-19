Белгородские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung

Наиболее востребованными стали смартфоны Samsung – им отдали предпочтение 20% жителей региона, второе место рейтинга разделили бренды Honor и Nokia.

Абоненты Tele2 в курсе главных новинок рынка мобильных устройств и операторской розницы. Как активным пользователям интернета, им важно всегда иметь доступ к цифровым каналам и оперативно решать собственные задачи с помощью «умных» гаджетов, поэтому аппараты c поддержкой 4G становятся все более популярными. По итогам 2019 года доля смартфонов в сети Tele2 в Черноземье достигла 68%. При этом устройства с поддержкой LTE продемонстрировали наибольший рост – их доля в общей базе смартфонов увеличилась на 14 п. п. год к году, превысив 80%.

В 2019 году при выборе гаджетов более 85% абонентов Tele2 из Черноземья отдавали предпочтение смартфонам среднего ценового сегмента стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей. Как и год назад, наиболее востребованными остаются устройства на операционной системе Android – их доля в сети оператора достигла 90%. Еще одной тенденцией прошедшего года стал значительный рост популярности аппаратов с диагональю более 5,5 дюйма – за год их доля увеличилась почти в 2 раза и составила более 45% от всех смартфонов в сети Tele2.

По итогам 2019 года в Белгородской области рейтинг зарегистрированных в сети оператора новых устройств возглавил бренд Samsung (20%). Также наиболее востребованными были смартфоны Nokia и Honor – на их долю приходится по 10%, а замкнули тройку лидеров гаджеты Xiaomi.

Лидером рейтинга самых популярных среди белгородцев моделей стал смартфон Honor 7s. На втором и третьем месте расположились устройства компании Samsung – Galaxy J1 и Galaxy J3. В пятерку лидеров в прошедшем году также вошли Xiaomi Redmi 6A и Samsung Galaxy A50.