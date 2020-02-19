Белгородские энергетики ввели в работу 82 МВА новой мощности

За прошедший год в рамках реализации инвестиционной программы «Россети Центр Белгородэнерго» ввел в эксплуатацию 82 МВА трансформаторной мощности, построил и реконструировал в регионе свыше 570 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ. Объем капитальных вложений составил 2,9 млрд рублей.

Основные средства направлены на повышение надежности электросетевого комплекса, развитие питающих центров, реконструкцию отслуживших свой срок сетей, строительство инфраструктуры для подключения участков ИЖС, исполнение договоров технологических присоединений, а также реализацию проектов цифровой трансформации сетей.

Крупным проектом года стала комплексная модернизация подстанции 35/10 кВ «Никольское». Мощность питающего центра увеличена с 2,5 до 8 МВт, оборудование и автоматизированные системы реконструированы с применением технологий цифровой подстанции. Все данные о телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации современного питающего центра по цифровым каналам передачи данных теперь поступают в Центр управления сетями. Это повысило надежность и качество электроснабжения 10 тысяч потребителей, промышленных и социальных объектов, расположенных в густонаселенном пригороде Белгорода.

Фото: Пресс-служба Белгородэнерго.

Высокий уровень наблюдаемости и оперативного реагирования на аварийные процессы реализован на подстанции 110 кВ «Промышленная» в Старом Осколе установленной мощностью 50 МВА. В рамках реконструкции энергетики заменили системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, обновили телемеханику и системы учета электроэнергии, вместо морально и физически устаревших масляных выключателей и отделителей с короткозамыкателями (ОД/КЗ) установили вакуумные и элегазовые выключатели. Объект обеспечивает электроснабжение кондитерской фабрики «Славянка», молочного комбината «Авида», ПНС оскольского водоканала и еще ряда крупных предприятий и населения городского округа.

По программе технического перевооружения и реконструкции модернизировано 111 км ЛЭП, проходящих по территории сел и поселков региона. Еще свыше 50 километров построено в микрорайонах ИЖС для подключения владельцев земельных участков к централизованному электроснабжению.

В 2019 году филиал выполнил 6 433 договора технологического присоединения потребителей общей мощностью 148,6 МВт. К электросетям подключено 4970 физических лиц (60,5 МВт) и 1463 юридических лица (88,1 МВт), в числе которых социальные учреждения, предприятия малого бизнеса, объекты агропромышленного комплекса, работающие по программам импортозамещения.

В рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса Белгородэнерго реализует 26 передовых, уникальных по своей сути и значимости для экономики региона проектов. В частности, в Борисовском районе построена первая в области система распределенной автоматизации сети 6-10 кВ, всех трансформаторные подстанции района оборудованы устройствами телеметрии с удаленным контролем технических параметров оборудования и качества передаваемой электроэнергии. В Белгороде и Старом Осколе введены в эксплуатацию современные диспетчерские пункты, на единой площадке объединившие управление сетью соседних районов.