2020-02-19T16:31:14+03:00
Общество

«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи

Для оценки качества работы своих сотрудников школа впервые в России начала применять аудиобейджи
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Международная сеть детских балетных школ «Балет с 2 лет» совместно с макрорегиональным филиалом (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» в 2019 году запустили сервис речевой аналитики. Интеллектуальная аудиосистема в автоматическом режиме производит запись и мониторинг диалогов администраторов школы с клиентами по заданным метрикам. В частности, проверяется насколько работа сотрудников школ соответствует принятым стандартам обслуживания. Технология помогает оценить деятельности персонала, выявить слабые места в обслуживании и оперативно повысить эффективность.

- Для “Школы “Балет с 2 лет” наша компания предложила аудиобейджи, адаптированные под конкретные задачи. Система речевой аналитики производит мониторинг более чем 15 стандартов. Данная технология будет интересна и предприятиям. С ее помощью возможно достичь различные цели, например: увеличить доходы и производительность компаний, повысить эффективность продаж и удовлетворенность клиентов, сократить расходы, - отметил Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

- Наш образовательный процесс органично дополнился новым сервисом. Аудиобейджи от “Ростелекома” используются в 10 московских филиалах, а в дальнейшем планируется их распространение на остальные школы. По результатам работы аудиобейджей мы получаем статистику, которая позволяет сделать выводы, своевременно обновить и усовершенствовать работу персонала. А это, в свою очередь, положительно скажется на учениках и сотрудниках школы, повысит результаты занятий, поможет раскрыться новым дарованиям русского балета, - подчеркнул Дмитрий Корнеев, основатель сети «Балет с 2 лет».

Генеральными подрядчиками проекта выступили «Ростелеком» и поставщик технологии VocaTech. Сервис речевой аналитики построен на трех механизмах: распознавание речи, тегирование разговора (анализ на основе специально подобранных категорий слов) и многоуровневая аналитика полученных из аудиозаписей данных. Бейджи удобны в использовании, работают до 12 часов без дополнительной подзарядки. Запись производится только когда аудиобейдж находится на сотруднике, включение происходит автоматически. В планах «Ростелекома» - продолжить развитие цифровых сервисов, используя инновационные технологии.

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