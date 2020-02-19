В Белгороде мошенники пытались обмануть вдову ветерана под предлогом соцвыплат ко Дню Победы

Полиция задержала двоих подозреваемых при попытке хищения денежных средств у ветерана труда и вдовы Великой Отечественной войны под предлогом соцвыплат ко Дню Победы. Помогла им в этом сотрудница одного из банков, которая услышала, для каких целей пожилая женщина снимает деньги и, заподозрив неладное, вызвала полицию.

Было установлено, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Белгородской области, что злоумышленники пришли к 88-летней женщине под видом соцработников. Они убедили женщину, что ей полагается медицинская помощь на дому, а также выплата ко Дню Победы в размере 75 тысяч рублей. Но для получения льгот женщина должна передать им 35 тысяч рублей за обслуживание, которые потом будут возмещены. Пенсионерка поверила незнакомцам и согласилась пойти с ними в банк, чтобы снять необходимую сумму.

Уже в отделении банка одна из сотрудниц, услышав, с какой целью пожилая женщина обналичивает денежные средства, заподозрила в ее спутниках мошенников. Она незамедлительно вызвала полицию, но злоумышленники заметили это и скрылись на своем автомобиле.

Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых на одной из улиц Белгорода. При этом в машине были обнаружены медицинские приборы, а также тетради с записями.

Задержанных заключили под стражу. Теперь они ответят перед Законом по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 УК РФ. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.