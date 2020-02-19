2020-02-19T12:39:23+03:00
Происшествия

В Белгороде мошенники пытались обмануть вдову ветерана под предлогом соцвыплат ко Дню Победы

Работница банка заподозрила неладное и вызвала полицию
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Управления МВД России по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления МВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Полиция задержала двоих подозреваемых при попытке хищения денежных средств у ветерана труда и вдовы Великой Отечественной войны под предлогом соцвыплат ко Дню Победы. Помогла им в этом сотрудница одного из банков, которая услышала, для каких целей пожилая женщина снимает деньги и, заподозрив неладное, вызвала полицию.

Было установлено, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Белгородской области, что злоумышленники пришли к 88-летней женщине под видом соцработников. Они убедили женщину, что ей полагается медицинская помощь на дому, а также выплата ко Дню Победы в размере 75 тысяч рублей. Но для получения льгот женщина должна передать им 35 тысяч рублей за обслуживание, которые потом будут возмещены. Пенсионерка поверила незнакомцам и согласилась пойти с ними в банк, чтобы снять необходимую сумму.

Уже в отделении банка одна из сотрудниц, услышав, с какой целью пожилая женщина обналичивает денежные средства, заподозрила в ее спутниках мошенников. Она незамедлительно вызвала полицию, но злоумышленники заметили это и скрылись на своем автомобиле.

Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых на одной из улиц Белгорода. При этом в машине были обнаружены медицинские приборы, а также тетради с записями.

Задержанных заключили под стражу. Теперь они ответят перед Законом по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 УК РФ. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В последнее время Вадим и Дарья жаловались на угрозы»: работники рынка рассказали о конфликте погибших предпринимателей
Фазиль Бахрамов и Вадим Янголенко жестко поссорились еще в 2015 году. "Стрелок" примирился со своим обидчиком в суде, но затаил на него злобу
Новости 24
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Белгородские росгвардейцы задержали пьяных угонщиков автомобиля
Сочинение школьницы из Шебекино представит округ на региональном конкурсе «Без срока давности»
Павлово-посадский платок по-белгородски показала студия моды на фестивале
ВТБ Лизинг: специальные условия на автомобили Subaru
В Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг»
Белгородская пенсионерка предстанет перед судом за оскорбление полицейского
5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2
В Белгороде 22 школьника стали кадетами класса транспортной безопасности
На вокзале Белгорода прошел урок безопасности для школьников
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище
Объездная дорога обойдется Белгороду в 200 миллионов рублей
Будет ли в Белгородской области еще зима?
Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта
В селе Ивановка Белгородской области появится новый ФАП
По Старому Осколу прошли десантники комбинированного марш-броска
Белгородцы увидят праздничный салют в День защитника Отечества
Вейделевский район Белгородчины стал центром детской моды
Новооскольцы победили в конкурсе на предоставление субсидий из Белгородского областного бюджета