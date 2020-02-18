2020-02-18T18:29:14+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции удвоил количество клиентов

Клиентская база в 2019 году превысила 715 тысяч человек
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Активы под управлением компании возросли на треть, до 2 триллионов рублей. Клиентские средства физлиц при этом увеличились на 58% - до 922 миллиардов. Такие итоги представил на заседании Консультационного совета акционеров ВТБ Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО). Он также рассказал о планах по дальнейшему развитию направления и соответствующих технологий в периметре банковской группы.

Доходы розничного брокера ВТБ выросли на 41%, до 6,2 миллиарда рублей. В полтора раза были увеличены доходы всего бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции - до 11,3 миллиарда. Брокер ВТБ был признан лучшей компанией сегмента в 2019 году на конкурсе элита финансового рынка НАУФОР. 94% брокерских счетов за прошлый год было открыто онлайн. Флагманский цифровой продукт ВТБ Мои Инвестиции в прошлом году активно развивался - каждый день через него совершается более 80 тысяч сделок. Общее число активных пользователей выросло в 6 раз – до 200 тысяч человек. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 миллиардов рублей.

По итогам 2019 года ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 миллиарда рублей. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка.

- В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции не планирует снижать темпы роста. Мы намерены оставаться лидерами рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов и нашим позициям. Будем дальше совершенствовать свои продуктовые предложения. В частности, расширим линейку биржевых фондов, которые сейчас активно набирают популярность у клиентов. Будем совершенствовать «ВТБ Мои Инвестиции», а также работать над предоставлением прямого упрощенного доступа к инвестиционным инструментам в ВТБ-Онлайн, - отметил Владимир Потапов.

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