Белгородцы стали больше признаваться друг другу в любви

В частности, белгородцы в полтора раза чаще ходили в рестораны, чем в прошлом году - количество транзакций, совершенных там с 13 по 15 февраля, выросло на 50%. В целом за прошедшие выходные жители региона потратили в ресторанах свыше 2 миллионов рублей – это 22 % от общий оборота средств.

На втором месте по объему праздничных трат - магазины цветов, где израсходовано 405 тысяч. В 2020 году количество покупок во флористических магазинах выросло на 38% – было совершено 509 транзакций. Средний счет за один букет составил около 800 рублей. В сувенирных магазинах владельцы банковских карт оставили примерно столько же, сколько и в прошлом году – свыше 40 тысяч рублей, а в барах и клубах вдвое меньше - около 39 тысяч.

В целом за прошедший уик-энд оборот праздничных трат по картам в Белгороде составил свыше 2,5 миллиона – на 8% больше показателя 2019 года. В исследовании учитывались транзакции, совершенные в POS-терминалах, эквайером которых выступает ВТБ.

- В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувший День влюбленных продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, а общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем, тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны, — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга Банка ВТБ (ПАО).