В Белгородской области под колесами трактора погиб 3-летний мальчик

Сегодня, 18 февраля, в селе Насоново Валуйского городского округа Белгородской области произошла трагедия. Трактор около 12 часов дня убирал мусор у частных домовладений и наехал на 3-летнего мальчика. Мальчика доставили в медицинское учреждение, но, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

По предварительным данным за рулем трактора «Беларус-82», у которого был еще и прицеп, находился 52-летний водитель. Как ребенок оказался под колесами тяжелой техники, предстоит выяснить полицейским.

Власти городского округа принесли соболезнования семье, потерявшей ребенка.