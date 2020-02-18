2020-02-18T19:53:49+03:00
Происшествия

В Белгородской области под колесами трактора погиб 3-летний мальчик

Трагедия произошла в селе Насоново Валуйского городского округа
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области под колесами трактора погиб 3-летний мальчик.В Белгородской области под колесами трактора погиб 3-летний мальчик.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 18 февраля, в селе Насоново Валуйского городского округа Белгородской области произошла трагедия. Трактор около 12 часов дня убирал мусор у частных домовладений и наехал на 3-летнего мальчика. Мальчика доставили в медицинское учреждение, но, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

По предварительным данным за рулем трактора «Беларус-82», у которого был еще и прицеп, находился 52-летний водитель. Как ребенок оказался под колесами тяжелой техники, предстоит выяснить полицейским.

Власти городского округа принесли соболезнования семье, потерявшей ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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