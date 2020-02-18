2020-02-18T10:48:47+03:00
Общество

«Плати QR»: в Белгородской области уже есть победитель!

Сбербанк запустил всероссийскую акцию «Плати QR» среди продавцов-кассиров предприятий, принимающих оплату за товары и услуги по QR-коду от Сбербанка
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Для участия в акции продавцу-кассиру необходимо зарегистрироваться на промо-странице акции и далее каждую неделю проводить не менее 10 операций оплаты по QR-коду на сумму от 100 рублей.

В рамках акции для участников предусмотрены розыгрыши призов, среди которых Подарочные карты MasterCard MyGift, IPHONE 11 и денежный приз. Акция продлится до 26 апреля 2020 года, за этот период 12 раз будет разыгран приз недели, 3 раза приз месяца и в завершении – главный денежный приз.

Плати QR – это сервис ПАО Сбербанк, позволяющий принимать оплату за товары и услуги без терминала эквайринга. Для малого бизнеса это выгодно и удобно, ведь комиссия за прием платежей ниже и не зависит от оборота, а QR-код легко разместить в любом месте или показать покупателю на экране смартфона. Эта технология приема оплат набирает обороты. Для того, чтобы поддержать ее распространение, Сбербанк проводил акцию для покупателей с начислением повышенных бонусов СПАСИБО. Теперь пришел черед акции для продавцов.

По итогам розыгрыша первой недели в Белгородской области уже есть один победитель – цветочный магазин “Флорист мастер “Мята”, г. Алексеевка. Продавцу-кассиру магазина пришло радостное сообщение: “Вы стали победителем в розыгрыше «Приз недели» акции «Плати QR»! Ваш Приз – Цифровая подарочная карта MasterCard MyGift номиналом 5 000 рублей”. И вот уже счастливая победительница стала владелицей карты и может воспользоваться ею на свое усмотрение: порадовать новыми покупками себя и своих близких!

Принимать оплату по QR-коду от Сбербанка, зарегистрировавшись для участия в акции, и стать победителем - это реальная возможность для любого продавца-кассира. Сотрудники Сбербанка помогут подключить услугу «Плати QR» в короткие сроки. Получить более подробную информацию об услуге «Плати QR», оставить заявку на подключение услуги можно на сайте Сбербанка sberbank.ru. Информация об условиях акции, организаторе, порядке, сроках получения призов на сайте plati-qr.ru.

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