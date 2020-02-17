В Белгородской области в 2019 году появилось больше 3 тысяч новых светильников

В 2019 году «Россети Центр Белгородэнерго» выполнил технологическое присоединение сетей наружного освещения автомобильных дорог региона общей мощностью 1089 кВт. Количество светильников увеличилось более чем на 3 тысячи штук. Электроснабжение наружного освещения обеспечено на участках автодорог «Венгеровка – Нижние Пены» (Ракитянский район), «Яковлево – Прохоровка –Скородное» (Прохоровский район), «Макаренко – Разумное – Нижний Ольшанец» (Белгородский район), «Красная Яруга – Колотиловка – Графовка» (Краснояружский район), «Камызино – Новоуколово – Владимировка – Обуховка» (Старооскольский городской округ). Для управления освещением установлено около 79 шкафов автоматизированной системы управления (АСУНО), которая позволяет дистанционно, по утвержденному графику, корректировать горение светильников, контролировать состояние сетей и вести учет энергопотребления. Пункты управления АСУНО установлены на дороге «Белгород – Алексеевка» в пределах Новооскольского района, северо-западном обходе г. Белгорода, трассе «Крым» (в границах сел Ясные Зори и Архангельское), участках дорожной сети «Томаровка – Кустовое – Серетино», «Томаровка – Строитель», «Томаровка - Стрелецкое-Задельное», «Белгород – Грайворон – Козинка». По данным регионального департамента строительства и транспорта, из 705 км автомобильных дорог, оборудованных линиями наружного освещения, 323 км расположено в пределах населенных пунктов. В 2019 году дополнительные светоточки подключены в Белгороде, Старом Осколе (микрорайоны Старая Мельница, Молодогвардеец, Дубрава, ул. Мира), Валуйках, Шебекино, поселках Волоконовка, Вейделевка, Чернянка, Дубовое, Разумное, Октябрьский, Новосадовый, в селе Никольское и других населенных пунктах. Общее количество светильников на автодорогах области достигло 20 тыс. ед. Все они относятся к категории энергоэффективных,иотличаются длительным сроком эксплуатации и большой степенью светоотдачи. Следует отметить, что в прошлом году Белгородэнерго совместно с областным управлением дорожного хозяйства и транспорта внедрило систему мониторинга качества освещения автодорог региона, которая показывает общий процент горения светильников и количество работающих (неработающих) светоточек в тот или иной период времени. Данная система повысила качество освещения улично-дорожной сети и эффективность реагирования на неисправности в работе светильников.