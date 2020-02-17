2020-02-17T11:35:11+03:00
Экономика

У белгородцев растет спрос на эскроу-счета

Общая сумма на открытых в ВТБ счетах физических лиц составила 78,9 миллиона рублей
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..Фото: "КП" Архив
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В целом по России объем средств, размещенных на таких счетах в банке, превысил 50 миллиардов.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. И уже с 1 июля года прошлого клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка. Для оформления был разработан удобный процесс: покупателю объекта в новостройке достаточно паспорта и договора участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. На сегодняшний день Банк ВТБ (ПАО) раскрыл уже более 360 счетов эскроу по шести объектам долевого строительства.

- Растущая популярность продукта говорит о доверии дольщиков к новой схеме финансирования возводимых новостроек. В соответствии со стратегией банка, в ВТБ создан комфортный сервис по открытию эскроу-счетов – всего по двум документам. Мы делаем все возможное, чтобы эта услуга была максимально понятной и простой для наших клиентов и партнеров, - подчеркнул Виктор Кривошеев, управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент.

Отметим, процесс приобретения квартиры в новостройке с использованием счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода жилья в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. А в случае, если дом не достроен в срок - деньги возвращаются дольщику.

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