Герой Советского Союза Алексей Прохорович Волошин отмечает 100-летний юбилей

Советский офицер-артиллерист, Герой Советского Союза Алексей Прохорович Волошин празднует в эти дни 100-летний юбилей. И к многочисленным поздравлениям ветерана присоединяются сегодня белгородцы, с которыми связана судьба героя накрепко. Волошин воевал на трех фронтах - Центральном, Воронежском и 1-м Украинском. В боях за освобождение Украины он получил звание Героя СССР. Ему был вручен и орден Ленина с медалью «Золотая Звезда». Также 100-летний юбиляр является единственным из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью США «Серебряная звезда». Он участвовал в боях под Сталинградом, а также в Курской битве.

Белгородский музей Росвардии бережно хранит память о подвигах Героя Советского Союза Алексея Волошина.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Об этих подвигал Алексея Волошина сегодня рассказывает белгородский музей Росгвардии, где регулярно проходят «Уроки мужества». Сегодняшние мальчишки и девчонки из уст росгвардейцев узнают о том далеком героическом времени, откуда все мы родом…А сами росгварлдейцы считают Алексее Прохоровича 100-процентным белгородцем. Своим надежным старшим товарищем, на которого нужно равняться.

Трудное детство

Родился Алексей Волошин в Тамбовской губернии в крестьянской семье. В 1921 году из-за разрухи и голода семья переехала в село Синявка Каневского района Черкасской области Украины. Жили трудно. Но учился он на одни пятерки. В 1936 году вступил в ВЛКСМ, а в 1938 году окончил 10 классов школы села Степанцы.

Окончив школу, переселился в Одессу, где жил, работал и учился до Великой Отечественной войны. С 1943 года стал членом ВКП(б).

Фото: пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сталинградская битва

С началом войны Алексей Прохорович добровольно пришел в военкомат: «надо идти воевать, а то война без нас кончится». Как студента технического института его направили в Одесское артиллерийское училище имени Фрунзе. Вскоре училище эвакуировали в Николаев (пешим порядком), а далее на поезде в Камышлов. В районе Запорожья эшелон попал под бомбежку и Алексей получил первое легкое осколочное ранение.

Получив звание лейтенанта, Алексей Волошин был направлен в 54-й гаубичный артиллерийский полк РГК Юго-Западного фронта на должность командира огневого взвода. Позже полк перевели в 64-ю армию, а он стал командиром батареи. В июле 1942 года на реке Мышкова, израсходовав четыре снаряда, батарея накрыла скопление пехоты и подбила танк. Это был первый подбитый танк в полку и на его личном счету.

В августе был переведен в 271-й стрелковый полк внутренних войск НКВД, входивший в 10-ю стрелковую дивизию внутренних войск НКВД на должность командира батареи полковых 76-мм пушек. Вся дальнейшая боевая судьба была связана с этой дивизией.

В своих воспоминаниях Алексей Волошин так рассказывал о сентябрьских боях в юго-западной части Сталинграда:

- Вообще-то самые жуткие впечатления от войны я получил при обороне Сталинграда. Преимущество немцев было подавляющее. Их самолеты буквально по головам ходили. Авиации нашей нет, зенитная артиллерия вся на прямой наводке погибла. Поэтому найдешь какую-нибудь ямку, вжимаешься в землю - хочешь продавить ее грудью.

Во время одного из артналетов противника получил тяжелое ранение в ногу выше колена. Рану перевязала 12-летняя девочка Тамара, использовав свой платок. После войны он приезжал в Сталинград и пытался найти девочку, но безуспешно. Врачи, опасаясь гангрены, хотели отрезать раненую ногу, но Волошин настоял на операции и сохранении ноги.

Фото: пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Участие в Курской битве

Вернувшись в дивизию, снова стал командовать батареей 76-мм полковых пушек 271-го Нижневолжского стрелкового полка. Закончив переформирование, 181-я стрелковая дивизия была переведена в конце февраля в Елец, а дальше переброшена под Севск, где принимала участие в деблокировании 15-го кавалерийского корпуса.

В своих воспоминаниях Алексей Волошин отмечал тяжелые условия, в которых приходилось воевать: нехватка тягловых лошадей заставляла впрягаться и тянуть пушки номерам расчетов, недостаток питания приводил к общему ослаблению личного состава, люди завшивели и начали заболевать тифом. В результате Алексей Прохорович заболел тифом и в течение апреля лечился в госпитале.

В оборонительной фазе Курской битвы 272-й стрелковый полк принимал участие лишь, прикрывая тыловые рубежи обороны, до которых немецкое наступление не дошло. Но в наступательной фазе полк принял активное участие.

17 июля командир батареи Алексей Волошин возглавил группу пехотинцев и, ведя батарею в ее рядах, овладел населенными пунктами Мишино, Соложенки, Волготное. Его батарея уничтожила 8 ДЗОТов и одну пушку. Выведя орудия на прямую наводку, артиллеристы с дистанции 200 метров поразили два немецких танка. При смене позиции батарея попала в танковую засаду и потеряла три орудия из четырех. Сумев вытащить наименее поврежденное орудие, артиллеристы в сумерках обошли узел сопротивления и смогли скрытно приблизиться на дистанцию 100 метров. Подбив третий танк, батарея обеспечила успешное продвижение дивизии на этом участке.

За потерю трех орудий начальник артиллерии дивизии пригрозил ему судом, но командир дивизии генерал-майор Сараев, высоко оценив действия командира батареи для общего успеха наступления дивизии, приказал наградить орденом. Так Алексей Волошин был представлен к ордену Ленина, но награжден орденом Красного Знамени.

Штурм Чернигова и битва за Днепр

18 сентября 271-й стрелковый полк первым форсировал Десну, за ним переправилась и вся дивизия, но уперлась в хорошо укрепленный противником Чернигов. Основу обороны составляли немецкие танки. 20 сентября ночной атакой батальон 271-го стрелкового полка ворвался на улицы Чернигова и к 4 часам утра на здании горкома партии был вывешен красный флаг, а к шести утра город был освобожден. Во время штурма Чернигова батарея Волошина, шедшая в рядах наступающего батальона, подбила 5 танков противника. После удачных действий при штурме Чернигова он был переведен на должность начальника артиллерии (начарт) 271-го стрелкового полка.

За форсирование Днепра и бои на плацдарме старший лейтенант Алексей Волошин был представлен к званию Героя Советского Союза, которое было присвоено 16 октября 1943 года указом Верховного Совета СССР с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего за время участия в боевых действиях он, лично или непосредственно командуя артиллерийскими подразделениями, подбил 20 немецких танков.

Фото: пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Жизнь, как пример для подражания

24 июня 1945 года в звании майора Алексей Волошин участвовал в Параде Победы, где был знаменосцем от Артиллерийской академии. В 1949 году окончил академию, а в 1950 году Высшие академические курсы офицеров разведки Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1950 по 1951 гг. проходил службу офицером и старшим офицером в ГРУ Генштаба. С января 1956 по май 1957 года был в зарубежной командировке и далее до 1963 года проходил службу на должности старшего офицера отдела внешних сношений ГРУ. С 1976-го и до ухода на пенсию в 1985-м руководил Московским городским стрелково-спортивным клубом ДОСААФ.

Сегодня ветеран живет в Москве, но поддерживает самые теплые и дружеские связи с белгородской Росгвардией. Росгвардейцы желают ветерану еще долго оставаться в строю. К этим пожеланиям присоединяется и «Комсомольская правда» и все наши читатели. Так держать!