2020-02-14T16:48:57+03:00
Экономика

Объем средств под управлением Private Banking ВТБ растет

Увеличение по итогам 2019 года составило 16%, превысив 2 триллиона рублей
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За последние два года прирост данного показателя составил 62%, число клиентов выросло в 1,5 раза и превысило 20 тысяч человек. В итоге доля ВТБ на российском рынке Private Banking достигла 30%.

Private Banking сегодня формирует существенную часть срочных депозитов розничного бизнеса ВТБ с долей 44% и является драйвером продаж инвестиционных продуктов с долей 60%. Средний возраст клиентов – 51 год, 60% из них мужчины, 40% – женщины.

На протяжении последних лет отмечается значительный рост интереса VIP-клиентов к инвестиционным продуктам. Их проникновение в средства под управлением Private Banking ВТБ только за последний год увеличилось с 24% до 31%. Портфель инвестпродуктов в 2019 году вырос в 1,5 раза, до 656 миллиардов рублей.

Популярна новая услуга advisory, предполагающая финансовое консультирование, при котором клиент принимает решения по управлению средствами сам. Портфель по ней вырос в 1,5 раза до 42 миллиардов. Большим спросом пользуется инвестиционный check-up: ВТБ Private Banking анализирует портфель клиента и дает рекомендации по его изменению, а также прогнозирует доходность вне зависимости от того, где находятся активы. Растет популярность инвестиционного страхования жизни, которое позволяет отчуждать активы в пользу третьих лиц, а также ЗПИФов, особенно после изменений в законодательстве, позволяющих помещать в ЗПИФ активы смешанного порядка. Набирает обороты и продуктово-сервисное предложение Private Banking ВТБ - Family Office.

- Мы постоянно мониторим и анализируем передовые тренды в мировой индустрии private banking & wealth management, лучшие практики имплементируем в наш бизнес, совершенствуем нашу продуктовую линейку, чтобы превосходить ожидания самых требовательных клиентов. Одним из трендов мировой индустрии wealth management является растущий интерес частных состоятельных клиентов к инвестициям. Мы предлагаем им широкий выбор таких возможностей, помимо классических инструментов работая и с классом альтернативных инвестиций, - отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

Основными драйверами развития в 2019 году, как отметил Д. Брейтенбихер, стали синергия с корпоративным блоком, новая модель продаж инвестиционных продуктов и тот факт, что в ВТБ сформировалась профессиональная команда, которая способна дать клиентам уровень инвестиционной экспертизы, ранее доступный только крупным институциональным инвесторам. Внутри группы «Банк ВТБ» (ПАО) финансовые советники Private Banking опираются на поддержку профильных специалистов по разным направлениям - такой подход и доступ к широкой сети партнеров группы, оказывающих услуги VIP-клиентам банка на эксклюзивных условиях, многократно повышает качество профессиональней экспертизы.

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