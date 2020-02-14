2020-02-14T16:47:37+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг на четверть увеличил число льготных сделок

В 2019 году общая стоимость переданной по программе госсубсидирования техники достигла восьми с половиной миллиардов рублей
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84% сделок пришлось на субъекты малого и среднего предпринимательства. Большинство - 54% - на грузовые и коммерческие авто в рамках подпрограммы «Свое дело» со скидкой на авансовый платеж до 12,5% от стоимости автомобиля. На втором месте по популярности оказалась программа «Свое дело» по автобусам (30%). Также пользовались спросом «Стандартная программа» для грузовой техники (8%) и «Стандартная программа Автобус» (3%). По ним клиенты получили скидку до 10% от стоимости автомобиля. По программе «Тягач» со скидкой до 12,5% от стоимости автомобиля было оформлено 4% сделок от общего объема льготного лизинга.

Количество выданных транспортных средств составило порядка 4 тысяч штук. Самыми популярными моделями, приобретаемыми в рамках госсубсидирования, стали Lada Largus из категории легковых автомобилей и Ford Transit – из коммерческой техники.

Впервые в 2019 году в рамках программы были реализованы сделки на ульяновские автобусы марки Simaz, автобусы Lotos, произведенные в Набережных Челнах, а также коммерческие автомобили Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen Space Tourer, произведенные на заводе PSA в Калужской области.

Существенно расширилась и география применения программ поддержки в регионах России. Основная доля всех продаж (более 70%) пришлась на субъекты РФ, отличные от столичных агломераций (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть). Особой популярностью льготный лизинг пользовался в Ростовской, Тюменской, Нижегородской, Томской областях и Краснодарском крае.

- Предоставляемые государством льготы на приобретение автобусов и грузового транспорта являются эффективной мерой поддержки как рынка лизинга, так и российской экономики в целом. Выделяемые государством суммы стимулируют продажи транспортных средств и обновление устаревшего парка техники. Согласно стратегии Группы «Банк ВТБ» (ПАО) мы стараемся предложить нашим клиентам наиболее актуальные и выгодные механизмы и способы по решению их задач в области технической модернизации, - прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор АО «ВТБ Лизинг».

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