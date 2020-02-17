2020-02-17T12:51:11+03:00
Общество

В Белгородской области появился новый монумент

В Красногвардейском районе состоялось открытие памятника воинам-интернационалистам
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: архив администрации Красногвардейского района.Фото: архив администрации Красногвардейского района.
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На Аллее Славы города Бирюча появился мемориал, посвященный уроженцам района - участникам локальных военных конфликтов, погибшим в мирное время. Тем, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне и в других горячих точках.

Идея его создания принадлежит местному отделению Российского союза ветеранов Афганистана. Инициатива была поддержана районной администрацией и местными предпринимателями – и вот уже состоялся торжественный митинг, посвященный открытию памятника.

Глава администрации района призвал беречь память о подвигах соотечественников.

Глава администрации района призвал беречь память о подвигах соотечественников.

- Наша священная обязанность – хранить память о мужестве и героизме российского воина. У нашей страны великая история и славные боевые традиции, которыми потомки по праву могут и должны гордиться, - подчеркнул в своем обращении к собравшимся Глава администрации Красногвардейского района Игорь Бровченко.

Присутствующие на митинге жители и гости района почтили память воинов минутой молчания и возложили цветы к открытому мемориалу. Чуть позже в Покровском соборе состоялась панихида, а в Центре культурного развития «Юбилейный» была организована концертная программа.

Новый памятник – еще один низкий поклон воинам-освободителям.

Новый памятник – еще один низкий поклон воинам-освободителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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