Белгородцам презентовали новую книгу Сергея Мильшина

Присутствовавший на презентации заместитель начальника отдела пограничного Управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Василий Казаков, подчеркнул, что произведения Мильшина являются настоящим кладезем для воспитания подрастающего поколения. Более того, в 2018-м году писатель даже был отмечен наградой конкурса на лучшие произведения литературы и искусства, проводимого ФСБ России.

На презентации книги действительно было много молодежи – студентов Белгородского правоохранительного колледжа. Кроме этого, поздравить автора, познакомиться с книгой, поговорить о творчестве и литературе, пришли представители Союза ветеранов боевых действий, Союзов журналистов и писателей, представители СМИ и рядовые горожане, интересующиеся историей. Под громкие аплодисменты присутствующих писателю была вручена медаль «Активному участнику поиска защитников Родины, павших в 1941-1945 гг.».

«В полосе огня» - так называется новая книга, героем событий которой стал уже известный читателю герой Великой Отечественной войны. Это наш земляк, пограничник Кузьма Ветчинкин, уроженец села Покровка, ставший одним из первых белгородцев, получивших звание Героя Советского Союза. Книга – полноценное художественное произведение, основой которому стали реально происходившие события.

Сергей Геннадьевич, в свою очередь, вручил несколько экземпляров новой книги областной библиотеке. И признался, что это – не последний подобный подарок.

- В работе у меня находится еще несколько произведений, поэтому я надеюсь, что мы еще не раз встретимся в этом гостеприимном зале, - улыбается автор. – Я считаю главной задачей писателя сделать так, чтобы молодежь знала свою историю. Мы живем в великой стране, непокоренной, масштабной. Со стародавних времен на нас нападали. Но каждый раз Русь находила силы, чтобы устоять перед захватчиком. Это и есть наша великая история, которую надо знать.