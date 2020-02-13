ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях

На транспортные средства, произведенные до декабря 2019 года, действует скидка 250 тысяч рублей для розничных клиентов, а при единовременной покупке от двух автомобилей скидка увеличивается до 320 тысяч. На фургоны, произведенные в декабре, дисконт составит 210 тысяч рублей и 280 тысяч рублей соответственно.

В 2019 году ВТБ Лизинг активно развивал сотрудничество с компанией Ford. И стал безусловным лидером в лизинговых продажах марки: порядка 9,5% от общих продаж бренда в России, при росте доли в 0,4% по сравнению с 2018 годом. Автомобили продавались как в операционный, так и в финансовый лизинг.

Приобрести Ford Transit через ВТБ Лизинг можно по специальной программе «Лизинг экспресс». Оформление сделки происходит за один день, клиенту не нужно предоставлять финансовые документы компании, авансовый платеж составляет от 17% стоимости машины.

- Ford Transit стабильно входит в топ-5 самых продаваемых в лизинг грузовых фургонов на российском рынке. Мы рады предоставить актуальное предложение по приобретению этой модели. Создание лучших условий для наших клиентов является ключевым приоритетом компании, - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга АО ВТБ Лизинг, входящего в Группу «Банк ВТБ» (ПАО).