Металлоинвест с 1 марта увеличивает доходы сотрудников

Основная часть из них будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 4% (выше уровня инфляции в 2019 году). Оставшийся 1% увеличения ФОТ будет распределен для повышения оплаты труда по отдельным видам выплат, категориям персонала и профессиям. В частности, планируется увеличить целый ряд существующих премий и надбавок.

Соответствующие решения приняты на Социальном совете Металлоинвеста - коллегиальном органе социально-трудового партнерства между сотрудниками и работодателем. В состав Соцсовета входят руководители Управляющей компании, предприятий Металлоинвеста и представители профсоюзных организаций.

- Мы нашли возможность увеличить доходы наших сотрудников в сложной ситуации падения мировых цен на железорудное сырье и стальную продукцию, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Это повышение должно стать стимулом роста производительности труда и повышения мотивации сотрудников Компании. Важен вклад каждого в общее дело. По итогам работы, в первом полугодии будет рассмотрен вопрос о возможности дополнительного увеличении ФОТ.

Социальный совет также принял решение установить минимальный размер заработной платы на уровне не ниже 1,8 величины прожиточного минимума (ранее – 1,3). Решено и проиндексировать на 3% размер условной единицы измерения предоставляемых социальных льгот (УМРОТ) – к ней привязан размер матпомощи ряду категорий работников.

Уровень зарплаты на предприятиях Металлоинвеста существенно выше среднемесячной заработной платы в регионах присутствия – Компания в числе лидеров горно-металлургической отрасли в России. В 2014-2019 годах среднемесячные доходы сотрудников, в зависимости от предприятия, выросли на 43-51%, существенно опередив рост потребительских цен.

Система мотивации в Компании направлена на повышение эффективности и качества работы – размер вознаграждения каждого сотрудника зависит от результатов его труда. Выплачиваются премии по итогам работы за год, за производственные результаты, за содействие рационализаторству, операционные улучшения, соблюдение правил охраны труда и другие.

В Металлоинвесте один из лучших социальных пакетов в отрасли. Заботу о здоровье сотрудников обеспечивают сильная собственная медицинская база, путевки на оздоровление и отдых, в том числе для детей работников. Компания ежемесячно выплачивает пособия пенсионерам, а также оказывает сотрудникам материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.

Направления социальной поддержки работников закреплены в коллективных договорах. При изменении действующих и при внедрении новых социальных программ работодателем совместно с представителями профсоюза проводится всесторонний анализ, разрабатываются оптимальные решения с учетом интересов работников и возможностей предприятия.