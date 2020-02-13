«ВТБ Мои Инвестиции» - победитель конкурса интернет-проектов

Конкурс «Золотой сайт&Золотое приложение» является ключевым и старейшим конкурсом интернет-проектов в Рунете. В его рамках независимое жюри с 1997 года определяет лучших в стране. Организатором премии выступает Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

ВТБ Капитал Инвестиции второй год подряд побеждает в конкурсе «Золотой сайт&Золотое приложение» со своим продуктом: «ВТБ Мои Инвестиции» номинируется на конкурс с момента своего запуска летом 2018 года.

Приложение активно развивается и совершенствуется. В 2019 году было добавлено множество новых функций. Стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение его с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и в другие банки (для открывших счета онлайн), внедрены переводы между брокерскими счетами. Сегодня мобильное приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к сделкам более чем с 5000 инструментов. Каждый день его используют более 100 тысяч клиентов, и через него открывается порядка 3000 новых брокерских счетов, общее число его пользователей за 2019 год выросло в 6 раз. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 миллиардов рублей.

Организаторы конкурса отметили удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов, реализованный в приложении, его удобный функционал и простой интерфейс с фокусом на важную информацию.

- Нам очень приятно, что наш продукт второй год подряд признается лучшим в стране. Мы рады совершенствовать и развивать его для наших клиентов, и видим, как такие проекты меняют рынок. Почти в два раза выросло число брокерских счетов в России в 2019 году и во многом это произошло благодаря новым цифровым решениям в данной сфере. Наша стратегическая задача - сделать рынок инвестиций прозрачным, простым и персонализированным для того, чтобы вложение средств в ценные бумаги было доступно каждому. Мы уверены, что в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).