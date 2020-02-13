2020-02-13T11:19:41+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с группой КИВИ

Спектр услуг, предоставляемых банком российскому платёжному сервису, неуклонно растет
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Банк выдал крупнейшему российскому провайдеру платежных и финансовых сервисов нового поколения АО «КИВИ» гарантии исполнения контрактов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Все гарантии были выпущены в рамках ранее заключенного генерального соглашения о выдаче банковских гарантий.

Компания успешно сотрудничает с банком ВТБ в области документарных операций уже не первый год. Выпущенные краткосрочные гарантии позволили ей выполнить все требования перед контрагентами и максимально оптимизировать работу в начале 2020 года.

- Банк предоставляет АО «КИВИ» комплекс транзакционных решений, в том числе и документарные продукты, которые позволяют компании эффективно использовать внутренние ресурсы для успешного ведения своей деятельности. В этом году мы планируем далее расширять спектр предоставляемых услуг в области расчетов, и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с по данному направлению, - отметил начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Константин Савельев.

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