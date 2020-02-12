Белгородских предпринимателей приглашают к участию в конференции

Компания «Металлоинвест» придерживается принципов устойчивого развития. Один из ключевых приоритетов компании – создание возможностей для локальных поставщиков, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, действующих в регионах присутствия.

Участники конференции службы снабжения предприятий компании «Металлоинвест» смогут получить исчерпывающую информацию о действующей системе закупок, о планах развития предприятий, о том, какие требования предъявляются к поставщикам. В программе предусмотрена сессия вопросов и ответов для обсуждения конкретных кейсов и узкоспециализированных аспектов сотрудничества.

В качестве спикеров мероприятия запланированы генеральный директор УК «Металлоинвест»Андрей Варичев, директор по снабжению УК «Металлоинвест» Мария Коваленко, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.

К участию в конференции, запланированной на 1 квартал текущего года, приглашаются производители и подрядчики, представители предпринимательского сообщества Белгородской области, направление деятельности и опыт которых могут быть востребованы на предприятиях Металлоинвеста.

Участие в конференции бесплатное. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету на официальном сайте компании: www.metalloinvest.com. Каждая заявка будет рассмотрена индивидуально. Точная дата, а также время и место ее проведения будут сообщены после обработки полученных анкет.