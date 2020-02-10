Стартовал образовательный форум Банка ВТБ и Высшей школы экономики

Мероприятие проходит в рамках олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В этом сезоне на школу было подано 660 заявок, из которых организаторы отобрали около 20%. В итоге участниками зимней школы стали 147 ребят из 38 регионов.

- Банк ВТБ уже третий год подряд выступает партнером Олимпиады и проводит две зимние школы – по бизнес-информатике и финансам. Мы видим огромный интерес со стороны студентов к этому мероприятию. Для банка ВТБ такая олимпиада – шанс оценить молодых специалистов, понять, что интересно им и, возможно, пригласить на работу, - отметил Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).

С 10 по 12 февраля руководители и ключевые менеджеры банка, а также специалисты НИУ ВШЭ проведут серию лекций и мастер-классов. В этом году темами выступлений станут нововведения в области корпоративных финансов и финансовых рынков, проектное финансирование, цифровизация бизнеса, особенности Private banking и другие направления банковской деятельности. Также в программу школы включены тренинг по командообразованию, игра «Цифровая трансформация банка», лекции по soft skills, досуговые и спортивные мероприятия.

В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. На школах ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.

- Мы добились того, что хотели: чтобы ребята встречались на зимних школах, чтобы видели друг друга офлайн — приехали, познакомились, провели вместе очень интенсивные дни школы, потом разъехались и продолжили придумывать совместные проекты, начали ездить друг к другу в гости. Таким образом создается то профессиональное сообщество, которое и станет будущим нашей России, — отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. — Мы рады, что школа востребована, интерес к зимним школам очень сильно возрос.