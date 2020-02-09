2020-02-10T11:46:39+03:00
Экономика

ВТБ открыл кредитную линию «Уральским авиалиниям»

Соглашение объемом 2 миллиарда рублей заключено на три года
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Фото: Официальный сайт «Уральских авиалиний».Фото: Официальный сайт «Уральских авиалиний».
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Согласно документу, финансирование может быть использовано авиакомпанией как для пополнения оборотных средств, так и для приобретения и модернизации активов, выполнения строительно-монтажных работ, а также рефинансирования кредитов других банков.

- Мы продолжаем расширять линейку финансовых услуг для бизнеса и нацелены на продуктивное сотрудничество с предприятиями-лидерами своих отраслей. «Уральские авиалинии» входят в число крупнейших авиаперевозчиков России. Уверен, что финансовые инструменты ВТБ будут способствовать успешной реализации стратегических задач компании, - подчеркнул Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ.

- Авиакомпания продолжает обновлять парк воздушных судов и расширять маршрутную сеть, наращивая объемы перевозок. Мы рады видеть ВТБ в числе наших кредиторов и уверены, что совместными усилиями достигнем всех поставленных целей, - отметила Лариса Усова, финансовый директор авиакомпании «Уральские авиалинии».

К слову, Банк ВТБ (ПАО) в Свердловской области стабильно увеличивает объемы финансирования предприятий. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе за прошедший год увеличился на 38% и на 1 января 2020-го превысил 91 миллиард рублей. Из них на крупный бизнес приходится 68 миллиардов - по итогам года прирост в этом сегменте составил 51%.

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