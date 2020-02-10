В Белгороде с рабочим визитом побывали представители ИТ-подразделений группы компаний «Россети»

В четверг, 6 февраля, в Белгородэнерго состоялось рабочее совещание представителей ИТ-подразделений ДЗО ПАО «Россети» по вопросам проектирования и организации цифровой оперативно-диспетчерской радиосвязи.

Специалисты ИТ-подразделений познакомились с преимуществами цифровой радиосвязи, нормами оснащенности средствами радиосвязи в условиях реформирования системы оперативно-технологического управления, а также с общей архитектурой радиосвязи Белгородэнерго на примере современного программно-аппаратного комплекса Центра управления сетями города Белгорода и Белгородского района.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Владимир Недосеков пояснил, что в Белгородэнерго системами цифровой радиосвязи охвачены 17 из 22 районов электрических сетей. В прошлом году установлено пять ретрансляторов. В текущем - с аналоговых на цифровые системы будут переведены еще пять районов электрических сетей, а в филиале создана централизованная система управления сетью радиосвязи. Таким образом, к концу года показатель использования цифровых систем связи будет доведен до 100%.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Участники совещания обсудили возможности поэтапного перехода от аналоговой радиосвязи к цифровой и преимущества вновь внедряемого оборудования. Было отмечено, что без замены аналоговой радиосвязи на цифровую невозможна структурная реформа диспетчерского управления.