2020-02-07T14:27:55+03:00
Экономика

ВТБ получил награду Московской биржи как «Лучший брокер 2019»

ВТБ Капитал Инвестиции награжден по итогам ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор»
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По итогам конкурса ВТБ Капитал Инвестиции удостаивается звания «Лучший брокер» третий год подряд. 47 участников, занявших с 1 по 100 место в основном зачёте, являются клиентами банка.

- Мы рады столь высоким показателям наших клиентов и активно работаем над совершенствованием предлагаемых сервисов. Сделать процесс инвестирования простым, понятным и прозрачным - наша стратегическая задача. Мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» сегодня представляет собой полноценный торговый терминал и даёт доступ к торговле более 5000 инструментами. Важным преимуществом платформы является бесплатный доступ к адаптированным материалам аналитической команды банка, которая не раз признавалась лучшей в России. Это позволяет принимать грамотные инвестиционные решения, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), руководитель департамента брокерского обслуживания.

- Торгово-инвестиционное приложение «Мои инвестиции», экспертная аналитическая поддержка, образовательный проект «Школа инвестора» – можно долго перечислять достижения команды ВТБ. Лучшее свидетельство высокого класса сервиса – популярность у клиентов, даже самых взыскательных. Поздравляем и желаем достигать новых вершин профессионализма! – Пожелал Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи.

Объём средств под управлением ВТБ Капитал Инвестиции сегодня превышает 2 триллиона рублей. Объединенная инвестиционная продуктовая платформа банка ВТБ – ВТБ Капитал Инвестиции включает в себя несколько направлений: крупнейшую управляющую компанию для российских и международных инвесторов – ВТБ Капитал Управление Инвестициями; департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам; ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов; ВТБ Капитал Форекс.

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